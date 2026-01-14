Ο Κρις Νοθ κατά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για την βράβευσή της στις «Χρυσές Σφαίρες»

Σε μία ανάρτηση «καρφί» κατά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ προχώρησε ο συμπρωταγωνιστής της στο «Sex and the City», Κρις Νοθ - ευρύτερα γνωστός ως Mr Big - έπειτα από τη τιμητική διάκριση με βραβείο «Carol Burnett» που έλαβε η 63χρονη ηθοποιός, ενόψει των «Χρυσών Σφαιρών».

Η Πάρκερ έλαβε αυτή τη σημαντική διάκριση την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης Golden Eve, και στην ομιλία αποδοχής της μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία της με το «πιο λαμπρό σύνολο γυναικών» στο Sex and the City τα τελευταία 25 χρόνια.

Ο Νοθ — που υποδύθηκε για χρόνια τον έρωτα της Carrie Bradshaw, του χαρακτήρα της Parker, στη σειρά και τις ταινίες «Sex and the City» ανήρτησε μία φωτογραφία του από το γυμναστήριο, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «F&@k New Years – LET’S GO!».

https://www.instagram.com/p/DTTg3GBjywK/

Στη φωτογραφία φαίνεται να κάθεται σε ένα μηχάνημα γυμναστικής, κρατώντας δύο βάρη και κοιτάζοντας τον φακό. Όταν ένας θαυμαστής σχολίασε: «Εννοείς f**k τη Sarah Jessica Parker και το βραβείο της, σωστά; lol», εκείνος απάντησε: «Σωστά».

Chris Noth takes dig at ‘SATC’ co-star Sarah Jessica Parker in expletive-filled Instagram post https://t.co/DVPVpIsCrD pic.twitter.com/fDHgoT7YeY — Page Six (@PageSix) January 13, 2026

Οι θαυμαστές φάνηκαν μπερδεμένοι από το φαινομενικά απρόκλητο σχόλιο, με έναν να γράφει: «Θέλω το κουτσομπολιό». «Περίμενε λίγο, τι έγινε; Τι έκανε;» ρώτησε κάποιος άλλος. «Τι; Μου ξέφυγε κάτι;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος.

Ο 71χρονος ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του Mr. Big στο «Sex and the City», ενεπλάκη σε σκάνδαλο το 2021, όταν δύο ανώνυμες γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση σε ξεχωριστά περιστατικά το 2004 και το 2015.

Δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες σε βάρος του και ο Νοθ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως ψευδείς». Ωστόσο, οι συνέπειες ήταν άμεσες και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί σε καμία κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή.

