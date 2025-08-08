Aυλαία για το Sex and the City: Το σπαρακτικό «αντίο» της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Κάρι Μπράντσο

Η «Κάρι Μπράντσο» αποχαιρετάει οριστικά τους πιστούς θαυμαστές της, καθώς το «And Just Like That», το sequel της σειράς, «Sex and the City» ολοκληρώνεται με το τελευταίο επεισόδιο της 3ης σεζόν στις 14 Αυγούστου

Newsbomb

Aυλαία για το Sex and the City: Το σπαρακτικό «αντίο» της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Κάρι Μπράντσο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από τρεις σύντομες σεζόν, το «And Just Like That...» φτάνει στο τέλος του. Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Mάικλ Πάτρικ Κινγκ ανακοίνωσε ότι η τρέχουσα σεζόν του "Sex and the City" θα είναι η τελευταία.

«Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και εγώ καθυστερήσαμε να ανακοινώσουμε τα νέα μέχρι τώρα επειδή δεν θέλαμε η λέξη "τέλος" να επισκιάσει τη διασκέδαση της παρακολούθησης της σεζόν», έγραψε. «Με μεγάλη ευγνωμοσύνη ευχαριστούμε όλους τους θεατές που άνοιξαν τα σπίτια και τις καρδιές τους για αυτούς τους χαρακτήρες όλα αυτά τα χρόνια».

Μετά την ανακοίνωση, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ άδραξε την ευκαιρία να γράψει ένα εξαιρετικά μακροσκελές ποίημα αποχαιρετώντας τη σειρά και τον χαρακτήρα της, Κάρι Μπράντσο μαζί με εμβληματικές εικόνες από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες γυρισμάτων. Η Κάρι «άλλαξε σπίτια, ζώνες ώρας, φίλους, το μυαλό της, τα παπούτσια της, τα μαλλιά της, αλλά ποτέ την αγάπη και την αφοσίωσή της στη Νέα Υόρκη», έγραψε στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DM0bTX3M_sx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Έχει φορέσει ντροπή, υπερηφάνεια, τιμή, αισιοδοξία και κυριολεκτικά αμέτρητα φορέματα, φούστες, τούτου. Κρατήθηκε από τα χέρια, τις ελπίδες και τους καλύτερους ανθρώπους», συνέχισε. «Μιράντα, Σαμάνθα και Σάρλοτ, δεν θα υπάρξουν ποτέ καλύτερες φίλες και τι μεγάλη τύχη για την Κάρι που γνώρισε και αγάπησε τη Σίμα και την LTW, τις πιο θεϊκές νέες γνωριμίες. Η Κάρι Μπράντσο κυριαρχεί στον επαγγελματικό μου ρυθμό εδώ και 27 χρόνια. Νομίζω ότι την έχω αγαπήσει περισσότερο από όλες.

Σε σύγκριση με το μακρύ αντίο της Πάρκερ, το υπόλοιπο καστ έγραψε πιο ήπιους αποχαιρετισμούς. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η άγρια όμορφη βόλτα μας στο «And Just Like That» σχεδόν τελείωσε. Ήταν τόσο απολαυστική από την αρχή μέχρι το τέλος», έγραψε η Σίνθια Νίξον η οποία υποδύθηκε τη Mιραντα Χομπς. «Θα μου λείψει η καθημερινή δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους τόσο απίστευτα, αλλά να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα μέρος της ζωής η μία της άλλης. Ετοιμαστείτε για πολύ περισσότερες αναμνήσεις τις επόμενες εβδομάδες! Και μην χάσετε αυτά τα τελευταία επεισόδια: σας περιμένουν εκπλήξεις!»

Sarah Jessica Parker

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην πρεμιέρα της σειράς «And Just Like That...» Season 3 στο Crane Club

AP

Η Kριστίν Ντέιβις, η οποία υποδύθηκε τη Σάρλοτ Γιορκ, απλώς αναδημοσίευσε την επίσημη δήλωση του Κινγκ προσθέτοντας: «Είμαι βαθιά λυπημένη. Αγαπώ όλο το όμορφο καστ και το συνεργείο μας. 400 τεχνίτες που εργάζονται τόσο σκληρά στη σειρά μας με βαθιά αγάπη. Και προς τους πιστούς μας θαυμαστές, σας αγαπάμε για πάντα». Η Nικόλ Άρι Πάρκερ, η οποία υποδύθηκε τη Λίζα Τοντ Γουέξλι, μια πρόσφατη προσθήκη στο σύμπαν του Sex and the City, δημοσίευσε επίσης έναν φόρο τιμής. «Τιμή και χαρά να είμαι μέρος αυτής της εμβληματικής οικογένειας», έγραψε. «Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία... ήταν έτσι απλά... καταπληκτικά».

Το Σάββατο, η Κιμ Κατράλ, η οποία υποδύθηκε την καυτή «γκουρού» των δημοσίων σχέσεων Σαμάνθα Τζόουνς στην αρχική σειρά και απουσίαζε από το sequel δημοσίευσε μια φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα στο Instagram. «Είναι το τέλος μιας πολύ μεγάλης εβδομάδας», έγραψε στη λεζάντα της πολύχρωμης εικόνας.

H σειρά «Sex and the City» και το όχι και τόσο πετυχημένο «And Just Like That», θα τελειώσει απότομα με την 3η σεζόν - έτσι, όταν η σειρά προβληθεί στο φινάλε της στις 14 Αυγούστου, θα είναι το τέλος του δρόμου για την Κάρι, η οποία βρίσκεται στην οθόνη από το 1998. Στο προτελευταίο επεισόδιο -το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 7 Αυγούστου και τώρα προβάλλεται στο HBO Max- υπάρχουν ισχυρές νύξεις για το πώς το σύμπαν του «Sex and the City» θα ολοκληρώσει τελικά την ερωτική ζωή της Κάρι.

Η 60χρονη ηθοποιός πρωτοσύστησε την Κάρι Μπράντσο στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη θρυλική σειρά που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2004. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επανέλαβε τον ρόλο της στις δύο κινηματογραφικές συνέχειες του 2008 και του 2010, ενώ μέσα από τη σειρά «And Just Like That» είχε ξανά την ευκαιρία να δώσει ζωή στην ηρωίδα που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Γιόκιτς και Μίσιτς η Σερβία στο φιλικό με την Ελλάδα - Πού θα το δείτε

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

12:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ντέιβ Μποτίστα: Πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» με Ράσελ Κρόου και Χένρι Καβίλ

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Πρωινή ενημέρωση, Καραβάτου και ΠΑΟΚ ψήφισε το κοινό

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες σε αεροδρόμιο στις ΗΠΑ: Χρυσή Ολυμπιονίκης επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45LIFESTYLE

Jack Nicholson: Συνελήφθη ο εγγονός του για επίθεση σε γυναίκα στο Λος Άντζελες

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μήνας από την εφαρμογή της αναστολής ασύλου: Σε 30 μέρες 913 παράνομοι μετανάστες όταν σε μία εβδομάδα είχαν μπει 2.711

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυλαία για το Sex and the City: Το σπαρακτικό «αντίο» της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Κάρι Μπράντσο

11:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της που μοιράστηκε στο Instagram

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρισόν Χολμς: Ένας σέντερ «δυναμίτης» που έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κυριαρχήσει στην EuroLeague!

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στον δρόμο Χανίων - Αεροδρομίου: Τέσσερις τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά η χωριάτικη σαλάτα;

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει κοντά σε σπίτια, ήχησε το «112» για εκκένωση οικισμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ