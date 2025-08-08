Aυλαία για το Sex and the City: Το σπαρακτικό «αντίο» της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Κάρι Μπράντσο

Μετά από τρεις σύντομες σεζόν, το «And Just Like That...» φτάνει στο τέλος του. Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Mάικλ Πάτρικ Κινγκ ανακοίνωσε ότι η τρέχουσα σεζόν του "Sex and the City" θα είναι η τελευταία.

«Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και εγώ καθυστερήσαμε να ανακοινώσουμε τα νέα μέχρι τώρα επειδή δεν θέλαμε η λέξη "τέλος" να επισκιάσει τη διασκέδαση της παρακολούθησης της σεζόν», έγραψε. «Με μεγάλη ευγνωμοσύνη ευχαριστούμε όλους τους θεατές που άνοιξαν τα σπίτια και τις καρδιές τους για αυτούς τους χαρακτήρες όλα αυτά τα χρόνια».

Μετά την ανακοίνωση, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ άδραξε την ευκαιρία να γράψει ένα εξαιρετικά μακροσκελές ποίημα αποχαιρετώντας τη σειρά και τον χαρακτήρα της, Κάρι Μπράντσο μαζί με εμβληματικές εικόνες από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες γυρισμάτων. Η Κάρι «άλλαξε σπίτια, ζώνες ώρας, φίλους, το μυαλό της, τα παπούτσια της, τα μαλλιά της, αλλά ποτέ την αγάπη και την αφοσίωσή της στη Νέα Υόρκη», έγραψε στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DM0bTX3M_sx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Έχει φορέσει ντροπή, υπερηφάνεια, τιμή, αισιοδοξία και κυριολεκτικά αμέτρητα φορέματα, φούστες, τούτου. Κρατήθηκε από τα χέρια, τις ελπίδες και τους καλύτερους ανθρώπους», συνέχισε. «Μιράντα, Σαμάνθα και Σάρλοτ, δεν θα υπάρξουν ποτέ καλύτερες φίλες και τι μεγάλη τύχη για την Κάρι που γνώρισε και αγάπησε τη Σίμα και την LTW, τις πιο θεϊκές νέες γνωριμίες. Η Κάρι Μπράντσο κυριαρχεί στον επαγγελματικό μου ρυθμό εδώ και 27 χρόνια. Νομίζω ότι την έχω αγαπήσει περισσότερο από όλες.

Σε σύγκριση με το μακρύ αντίο της Πάρκερ, το υπόλοιπο καστ έγραψε πιο ήπιους αποχαιρετισμούς. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η άγρια όμορφη βόλτα μας στο «And Just Like That» σχεδόν τελείωσε. Ήταν τόσο απολαυστική από την αρχή μέχρι το τέλος», έγραψε η Σίνθια Νίξον η οποία υποδύθηκε τη Mιραντα Χομπς. «Θα μου λείψει η καθημερινή δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους τόσο απίστευτα, αλλά να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα μέρος της ζωής η μία της άλλης. Ετοιμαστείτε για πολύ περισσότερες αναμνήσεις τις επόμενες εβδομάδες! Και μην χάσετε αυτά τα τελευταία επεισόδια: σας περιμένουν εκπλήξεις!»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην πρεμιέρα της σειράς «And Just Like That...» Season 3 στο Crane Club AP

Η Kριστίν Ντέιβις, η οποία υποδύθηκε τη Σάρλοτ Γιορκ, απλώς αναδημοσίευσε την επίσημη δήλωση του Κινγκ προσθέτοντας: «Είμαι βαθιά λυπημένη. Αγαπώ όλο το όμορφο καστ και το συνεργείο μας. 400 τεχνίτες που εργάζονται τόσο σκληρά στη σειρά μας με βαθιά αγάπη. Και προς τους πιστούς μας θαυμαστές, σας αγαπάμε για πάντα». Η Nικόλ Άρι Πάρκερ, η οποία υποδύθηκε τη Λίζα Τοντ Γουέξλι, μια πρόσφατη προσθήκη στο σύμπαν του Sex and the City, δημοσίευσε επίσης έναν φόρο τιμής. «Τιμή και χαρά να είμαι μέρος αυτής της εμβληματικής οικογένειας», έγραψε. «Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία... ήταν έτσι απλά... καταπληκτικά».

Το Σάββατο, η Κιμ Κατράλ, η οποία υποδύθηκε την καυτή «γκουρού» των δημοσίων σχέσεων Σαμάνθα Τζόουνς στην αρχική σειρά και απουσίαζε από το sequel δημοσίευσε μια φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα στο Instagram. «Είναι το τέλος μιας πολύ μεγάλης εβδομάδας», έγραψε στη λεζάντα της πολύχρωμης εικόνας.

H σειρά «Sex and the City» και το όχι και τόσο πετυχημένο «And Just Like That», θα τελειώσει απότομα με την 3η σεζόν - έτσι, όταν η σειρά προβληθεί στο φινάλε της στις 14 Αυγούστου, θα είναι το τέλος του δρόμου για την Κάρι, η οποία βρίσκεται στην οθόνη από το 1998. Στο προτελευταίο επεισόδιο -το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 7 Αυγούστου και τώρα προβάλλεται στο HBO Max- υπάρχουν ισχυρές νύξεις για το πώς το σύμπαν του «Sex and the City» θα ολοκληρώσει τελικά την ερωτική ζωή της Κάρι.

Η 60χρονη ηθοποιός πρωτοσύστησε την Κάρι Μπράντσο στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη θρυλική σειρά που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2004. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επανέλαβε τον ρόλο της στις δύο κινηματογραφικές συνέχειες του 2008 και του 2010, ενώ μέσα από τη σειρά «And Just Like That» είχε ξανά την ευκαιρία να δώσει ζωή στην ηρωίδα που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

