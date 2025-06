Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ καυτηριάζει τα double standards του κοινού: «Αν ένας άντρας είναι κακός...»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς «And Just Like That...»

Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες έκανε πρεμιέρα στο HBO Max η τρίτη (και μέχρι στιγμής αρκετά αμφιλεγόμενη) σεζόν του «And Just Like That...» , η συνέχεια του «Sex and the City» με πρωταγωνίστριες τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Κάρι), την Κριστίν Ντέιβις (Σάρλοτ) και τη Σύνθια Νίξον (Μιράντα).

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Huffington Post UK, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αναφέρθηκε στην αρνητική κριτική που έχει δεχτεί ο χαρακτήρας της, η Κάρι Μπράντσο, όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στο «Sex and the City» όσο και στο «And Just Like That...».

Στη συνέντευξη, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δήλωσε ότι αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τακτικά, ακόμη και με τους πιο αμφιλεγόμενους και «σατανικούς» ανδρικούς χαρακτήρες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Πάντα βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι [η Κάρι] καταδικάζεται τόσο πολύ, αλλά ένας πρωταγωνιστής σε μια σειρά μπορεί να είναι δολοφόνος και ο κόσμος τον αγαπάει», είπε. «Αν μια γυναίκα έχει μια εξωσυζυγική σχέση, ή συμπεριφέρεται άσχημα, ή ξοδεύει χρήματα ανόητα [...] υπάρχει ένα είδος τιμωρητικής αντίδρασης σε αυτό.

«Αλλά τελικά, νομίζω ότι όλα αυτά τα συναισθήματα είναι αρκετά φανταστικά», συνέχισε η ηθοποιός. «Αυτού του είδους η σύνδεση και αυτά τα συναισθήματα, τόσο θετικά όσο και αρνητικά, είναι υπέροχα. Οι άνθρωποι είναι κάπως παγιδευμένοι σε εκείνες τις στιγμές κάποιου πράγματος, και νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως εντάξει », πρόσθεσε.

«Ουσιαστικά, η Κάρι είναι ένας εξαιρετικά αξιοπρεπής και καλός άνθρωπος: μια εξαιρετικά αφοσιωμένη φίλη, γενναιόδωρη σε πνεύμα και χρόνο, σε όλα όσα έχει να προσφέρει », δήλωσε στην HuffPost. Επιπλέον, σχετικά με τις ρομαντικές περιπέτειες της Κάρι, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υπενθύμισε στους θεατές ότι «οι έξυπνοι άνθρωποι παίρνουν κακές αποφάσεις μερικές φορές και είναι ανόητοι στην κρίση τους».

