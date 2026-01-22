Βούλα: Έκαναν πλιάτσικο την ώρα της πλημμύρας

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Βούλα, χθες, και ενώ οι περισσότεροι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι λόγω της κακοκαιρίας. Κάποιοι βγήκαν μέσα στη βροχή και έκλεψαν τα πλαστικά εξαρτήματα από ένα αυτοκίνητο

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος μίλησε για το συμβάν στην ΕΡΤ και την Βάσια Ηλιοπούλου: «Ενώ κάποιοι άνθρωποι βγήκαν να βοηθήσουν στην κακοκαιρία κάποιοι άλλοι αποφασίσαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ό,τι δεν υπήρχε κανείς στους δρόμους και να προβούν στην αποτρόπαια αυτή πράξη. Σταθμεύσαμε το όχημα μας σ’ ένα δρόμο, έξω από το σπίτι μας στην περιοχή της Ευρυάλης, όπου δεν υπήρχαν νερά στον συγκεκριμένο δρόμο. Με λύπη αντικρίσαμε το πρωί ότι έλειπαν τα πλαστικά και από τις δυο πλευρές, τα οποία βγήκαν με προσοχή γιατί δεν είχαν σπάσει».

