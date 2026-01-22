Νέο εξ αποστάσεως Μάστερ στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederic

Εξειδικευμένη γνώση σε επίκαιρα ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, η Κυβερνοασφάλεια και η Ψηφιακή Οικονομία

Νέο εξ αποστάσεως Μάστερ στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederic
(c) Alexandersikov | Dreamstime.com
Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την έναρξη του νέου εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών (LLM), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα νέα νομικά ζητήματα που προκύπτουν σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), η Κυβερνοασφάλεια, η Ψηφιακή Οικονομία και η Τεχνολογία Blockchain.

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick, αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε επιτυχώς από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κύπρου. Είναι το μοναδικό LLM (Master of Laws) στο επιστημονικό πεδίο «Δίκαιο και Τεχνολογία» που προσφέρεται εξ αποστάσεως στην ελληνική γλώσσα σε Κύπρο και Ελλάδα από Νομική Σχολή Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικούς, επαγγελματίες τεχνολογίας, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, και εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα και σε Ρυθμιστικές Αρχές και τους/τις προετοιμάζει ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που παρουσιάζει η ραγδαία εξελισσόμενη ψηφιακή και τεχνολογική εποχή.

1769084809509-561221312-img1.jpg

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης εξήρε τον συνολικό σχεδιασμό του, τον οποίο έκρινε απολύτως συναφή με τις σύγχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στο πεδίο του δικαίου, καθώς και πλήρως ευθυγραμμισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Η Επιτροπή υπογράμμισε, ακόμη, ως εξαιρετικά θετικό στοιχείο τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του προγράμματος, το οποίο γεφυρώνει με επιτυχία το δίκαιο με την τεχνολογία και καλλιεργεί αναλυτική σκέψη σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Επιπλέον, η Επιτροπή ανέδειξε ως ιδιαίτερα ισχυρό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο και τη σύνθεση του ακαδημαϊκού προσωπικού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως έμπειρο, άρτια καταρτισμένο και ιδιαίτερα δραστήριο ερευνητικά, με τεκμηριωμένη εξειδίκευση σε τομείς δικαίου και τεχνολογίας. Σημείωσε, ακόμη, πως η ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων/ουσών, οι συνέργειες με άλλα πανεπιστήμια οι συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενισχύουν καθοριστικά την ποιότητα και τη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Στο νέο μεταπτυχιακό διδάσκουν καταρτισμένοι/ες διδάσκοντες/ουσες στη Νομική Επιστήμη, που συμπληρώνουν ακαδημαϊκοί από συνεργαζόμενα με το Τμήμα Νομικής τμήματα του Πανεπιστημίου αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Roehampton στο Λονδίνο, με ειδίκευση στα θέματα Δικαίου Πληροφορικής, Ηθικής και Νέων Τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα συντονίζει ο Δρ Κωνσταντίνος Κουρούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και εμπειρογνώμων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB) στις Βρυξέλλες. Όπως αναφέρει: «Το δίκαιο νέων τεχνολογιών βρίσκεται ήδη στον πυρήνα της σύγχρονης νομικής πρακτικής, καθώς αναδυόμενες τεχνολογίες μετασχηματίζουν την κοινωνία και την οικονομία. Το νέο αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει, ακριβώς, μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση στα νομικά, ρυθμιστικά και ηθικά ζητήματα που εγείρουν οι νέες τεχνολογίες.»

Το νέο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών θα προσφέρεται με το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο που ξεκινά τον Φεβρουάριο. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια εισδοχής και την υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick εδώ ή/και επικοινωνήστε με το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα (210 3311288, adminfo@frederick.ac.cy, Ακαδημίας 98-100 - Πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 10677, Αθήνα), το οποίο είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους/ες λειτουργούς για παροχή ενημέρωσης και εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μερόπη Μωυσέως, Communications Officer, Communications and Outreach Service

  1. +357 22394394, εσωτ. 41139 | E. ad.mem@frederick.ac.cy

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Frederick:

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί από το 2007 ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αριστεία, και έχει ιστορία 60 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από ένα περιβάλλον που προωθεί τη γνώση και συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών, η προσήλωση στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στο κοινωνικό σύνολο για την επίτευξη της αλλαγής που ο κόσμος μας χρειάζεται. Προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών και λειτουργεί σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Το Πανεπιστήμιο Frederick αναδείχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Κύπρο στην κατάταξη Times Higher Education (THE) Impact Rankings. Είναι το μοναδικό ίδρυμα στην Κύπρο που κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων 301–400 πανεπιστημίων παγκοσμίως στην έκδοση του 2025, γεγονός που υπογραμμίζει τον ισχυρό αντίκτυπο που έχει διεθνώς μέσα από την έρευνα, τη διδασκαλία, τις πολιτικές και τη διασύνδεσή του με την κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο Frederick διατηρεί μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα με γραφείο διασύνδεσης στο κέντρο της Αθήνας (Ακαδημίας 98-100 (Πλατεία Κάνιγγος), 2ος όροφος, 10677, Αθήνα, τηλ 2103311288), στελεχωμένο από εξειδικευμένους/ες λειτουργούς για παροχή ενημέρωσης και εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων.

Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο έχει αναδειχθεί ως ιδανική επιλογή για φοιτητές/τριες από την Ελλάδα καθώς προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση, αναγνωρισμένα πτυχία και προσιτά δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frederick.ac.cy.

