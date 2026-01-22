Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους GLP-1 γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ειδικά στις ΗΠΑ. Εκτός από τα οφέλη, όμως, που μπορούν να έχουν για την υγεία των ανθρώπων είναι σε θέση να μειώσουν σημαντικά και τα λειτουργικά έξοδα των αεροπορικών εταιρειών, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post.

Έκθεση της χρηματοοικονομικής εταιρείας Jefferies Research Service έδειξε ότι όσο πιο ελαφρύ είναι ένα αεροπλάνο από άποψη επιβατών και φορτίου τόσο λιγότερα καύσιμα χρειάζεται. Τα καύσιμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα μιας αεροπορικής εταιρείας, σύμφωνα με την αναλύτρια μετοχών στην χρηματοοικονομική εταιρεία Jefferies, Σίλα Καχιάογλου.

Οι αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ ήδη παλεύουν με τη διατήρηση των δαπανών σε χαμηλά επίπεδα και έχουν ήδη λάβει δημιουργικά μέτρα για να ελαφρύνουν το φορτίο τους, σύμφωνα με την έκθεση. Για παράδειγμα η United άρχισε να εκτυπώνει σε πιο ελαφρύ χαρτί το περιοδικό της το οποίο διαθέτει στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειώσει κατά περίπου 290.000 δολάρια τα έξοδα της για καύσιμα.

Το παράδειγμα

Η Jefferies χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός αεροσκάφους Boeing 737 Max 8 για να δείξει ξεκάθαρα την εξοικονόμηση.

Το αεροσκάφος ζυγίζει 44.905 κιλά άδειο και μπορεί να μεταφέρει 20.865 κιλά καυσίμου. Εάν έχει επιβάτες στις 178 θέσεις με μέσο όρο βάρους τα 81 κιλά

συν περίπου 1.814 κιλά άλλου φορτίου, το συνολικό βάρος απογείωσής του φτάνει περίπου τα 82.000 κιλά.



Ωστόσο αν οι επιβάτες αδυνατίσουν κατά 10%, ώστε να ζυγίζουν κατά μέσο όρο 73 κιλά το βάρος του αεροσκάφους μειώνεται περίπου σε 80.000 κιλά.



Η εταιρεία στην έκθεσή της διαπίστωσε ότι αυτό μεταφράζεται σε ετήσια εξοικονόμηση καυσίμων που στοιχίζουν 580 εκατομμύρια δολάρια στις τέσσερις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, δηλαδή την American, την Delta, την Southwest και την United. Οι αεροπορικές αυτές εταιρείες αναμένεται να δαπανήσουν συνολικά 38,6 δισεκατομμύρια δολάρια για καύσιμα αεροσκαφών φέτος.

