Μεγάλος φαν του «House of the Dragon» δηλώνει ο Τζον Σνόου του «Game of Thrones»

Το House of the Dragon, η prequel σειρά του Game of Thrones, ήδη γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.

Το House of the Dragon, η prequel σειρά του Game of Thrones η οποία περιγράφει λεπτομερώς την πρώιμη ιστορία του Οίκου των Targaryen είχε ως αποστολή να αποδείξει στους θεατές ότι ο κόσμος του Westeros θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει και εκτός του «Game of Thrones». Και όπως φαίνεται μέχρι στιγμής από τα νούμερα τηλεθέασης που σπάνε τα ρεκόρ, φαίνεται πως η νέα σειρά πέτυχε τον στόχο.

Πάνω από 25 εκατομμύρια φαν φαίνεται να απολαμβάνουν ιδιαίτερα την επιστροφή τους στο Westeros κάθε Κυριακή. Μεταξύ αυτών είναι και ο Τζον Σνόου, κατά κόσμον Κιτ Χάρινγκτον.



Σε μια νέα συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο Χάρινγκτον, ο οποίος υποδύθηκε έναν από τους πιο δημοφιλείς ρόλους του Game of Thrones και πρόκειται να τον επαναλάβει τον ρόλο σε νέα επερχόμενη spinoff σειρά, δεν τσιγκουνεύτηκε καθόλου στα θετικά σχόλια και στους επαίνους για το «House of the Dragon».



«Το απολαμβάνω πραγματικά», είπε ο Χάρινγκτον. «Το παρουσιάζει ο φίλος μου ο Μιγκέλ, οπότε το απολαμβάνω πραγματικά. Νομίζω ότι έχουν κάνει φανταστική δουλειά. Είναι περίεργο να ξεκινάς ένα εντελώς νέο σόου στο ίδιο πλαίσιο και να το κάνει δικό του, αλλά νομίζω ότι το έχουν καταφέρει πραγματικά», κατέληξε.

Θυμίζουμε ότι το House of The Dragon έχει πάρει και επίσημα το πράσινο φως για μια δεύτερη σεζόν, ωστόσο ο φίλος του Χάρινγκτον, Μιγκέλ Σάπκονικ, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του showrunner και πρόκειται να περιοριστεί σε αυτή του εκτελεστικού παραγωγού.

«Είμαι τόσο περήφανος για όσα καταφέραμε με την πρώτη σεζόν και χαίρομαι πολύ από την ενθουσιώδη αντίδραση των θεατών μας. Ήταν απίστευτα δύσκολο να αποφασίσω να προχωρήσω, αλλά ξέρω ότι είναι η σωστή επιλογή για μένα, προσωπικά και επαγγελματικά», ανέφερε ο Σάπκονικ σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Λίγα λόγια για το House of the Dragon

Η επερχόμενη prequel spinoff σειρά του Game of Thrones αποτελείται από 10 εβδομαδιαία επεισόδια. Βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν Fire & Blood και τοποθετείται 250 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.



Όπως προδίδει και ο τίτλος της σειράς, οι δράκοι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα και θα είναι πολύ περισσότεροι στο νέο prequel από ό,τι στο Game of Thrones.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal και Miguel Sapochnik. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Για την ιστορία, ο Miguel Sapochnik έχει σκηνοθετήσει τα επεισόδια 1, 6 και 7. Ο Greg Yaitanes τα επεισόδια 2, 3 και 10, η Clare Kilner τα επεισόδια 4, 5 και 9 και η Geeta V. Patel το επεισόδιο 8.

