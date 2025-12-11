Βραζιλία: Κυκλώνας σάρωσε το Σάο Πάολο - Στο σκοτάδι 1,5 εκατ. νοικοκυριά

Περίπου 1,5 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς ρεύμα σήμερα, καθώς ένας εξωτροπικός κυκλώνας έπληξε τη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο και δημιουργώντας προβλήματα σε πτήσεις και υδροδότηση.

Η Enel ανακοίνωσε ότι άνεμοι που έφτασαν τα 98 χλμ/ώρα σάρωσαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της 12ωρης καταιγίδας χθες, με τα αποτελέσματά της να εξακολουθούν να επηρεάζουν σήμερα την πόλη των 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων και τα γύρω προάστια.

Κατά την κορύφωση της κακοκαιρίας, περίπου 2 εκατομμύρια καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την Enel, η οποία ανέφερε πως η παροχή έχει αποκατασταθεί ήδη για 500.000 από αυτούς.

Η ρυθμιστική αρχή ηλεκτρικής ενέργειας Aneel ζήτησε από την εταιρεία αναλυτικές εξηγήσεις για τα προβλήματα που προέκυψαν.

Η εταιρεία ύδρευσης Sabesp προειδοποίησε ότι οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν τη λειτουργία των αντλιών της, προκαλώντας προβλήματα υδροδότησης σε διάφορες συνοικίες.

«Η μεγάλη διάρκεια της διακοπής του ρεύματος, που είναι απαραίτητο για την άντληση νερού, δημιούργησε σοβαρές δυσλειτουργίες στο σύστημα. Η παροχή αποκαθίσταται σταδιακά», ανέφερε η Sabesp.

Σημαντικές επιπτώσεις σημειώθηκαν και στις αερομεταφορές. Η Aena δήλωσε ότι το αεροδρόμιο Congonhas, που εξυπηρετεί εσωτερικές πτήσεις, παραμένει ανοικτό, αλλά σήμερα καταγράφηκαν 31 ακυρώσεις στις αφίξεις και 15 στις αναχωρήσεις, ενώ χθες είχαν ακυρωθεί 181 πτήσεις.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Guarulhos, ένα από τα μεγαλύτερα της Λατινικής Αμερικής, έχουν ακυρωθεί από χθες 61 αφίξεις και 56 αναχωρήσεις. Η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι από το πρωί οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.