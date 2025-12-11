LIVE CHAT: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 1-1 - Ημίχρονο στη Βουλγαρία

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Newsbomb

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στη Βουλγαρία
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με στόχο να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για το 2025, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στη γειτονική Βουλγαρία για την αναμέτρηση κόντρα στη Λουντογκόρετς στη «Χουβεφάρμα Αρίνα».

Η Λέφσκι Σόφιας ήταν η τελευταία ομάδα από τη Βουλγαρία που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και, μάλιστα, είχε... πληγώσει τον Ράζβαν Λουτσέσκου και την ομάδα του (2-0 στη Βουλγαρία, 1-1 στην Τούμπα). Βέβαια, έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά, με τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και να διεκδικούν αφενός το πρωτάθλημα της Super League (στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο φινάλε του Α’ Γύρου) αφετέρου την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έχει δύο βαθμούς παραπάνω από τη Λουντογκόρετς και βρίσκεται στην 17η θέση, παρά τις ισοπαλίες με Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0) και Μπραν (1-1) στην Τούμπα. Η ψυχολογία είναι σε πολύ καλά επίπεδα, ειδικά μετά την εντός έδρας νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 επί του Άρη.

«Δυνάστης» του βουλγάρικου ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, η Λουντογκόρετς ευελπιστεί να κάνει το βήμα παραπάνω και στην Ευρώπη. Βέβαια, η σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον Ρουί Μότα να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία στα μέσα του Νοέμβρη και τον Περ Ματίας Χέγκμο να αναλαμβάνει τις τύχες της μόνιμης πρωταθλήτριας των τελευταίων ετών. Με τη θητεία του 66χρονου Νορβηγού να φέρνει χαμόγελα, μέχρι στιγμής, στη «Χουβεφάρμα Αρίνα».

Η Λουντογκόρετς έκανε αρχικά τρεις διαδοχικές νίκες για την Parva Liga, όλες με σκορ 2-0 (επί της Σεπτέμβρι εκτός, επί της Μπότεφ Βράτσα εντός και, εσχάτως, επί της Ντομπρουτζά εκτός έδρας), αλλά τη Δευτέρα (8/12) έμεινε στο 1-1 με τη Σλάβια, με αποτέλεσμα να μείνει στην τρίτη θέση με 34 βαθμούς μετά από 18 παιχνίδια, έχοντας 10 βαθμούς -αλλά και ένα ματς λιγότερο- από την πρωτοπόρο Λέφσκι Σόφιας. Παράλληλα, με τον Χέγκμο στον πάγκο της, η Λουντογκόρετς επικράτησε με 3-2 της Θέλτα την προηγούμενη αγωνιστική, φτάνοντας τους έξι βαθμούς κι αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για είσοδο στην 24άδα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Σπουδαία επιτυχία για τη χώρα μας»

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 1-1 - Ημίχρονο στη Βουλγαρία

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγχαρητήρια Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Πιερρακάκη: Η σταθερότητα και η συνοχή της ζώνης του ευρώ είναι πιο σημαντικά από ποτέ

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθη 16χρονος με πτυσσόμενο μαχαίρι

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Women: Ο Παναθηναϊκός «γονάτισε» τον Ερυθρό Αστέρα

20:13LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για την ιδιόχειρη διαθήκη της - «Είναι πλαστή, έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία»

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με αγρότες: Διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία με Κομισιόν

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-0: Αυτογκόλ του Μουκουντί με το… καλησπέρα - Δείτε τη φάση!

19:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καρδίτσα: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση Μάγγου, μετά από αίτημα των συνήγορων υπεράσπισης

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Ζίνι δεν πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, λένε στην Ανγκόλα

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Πιερρακάκη: «Μία επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Περιπέτεια για 12 μαθητές από την Αθήνα – Στο νοσοκομείο με συμπτώματα δύσπνοιας

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Κυκλώνας σάρωσε το Σάο Πάολο - Στο σκοτάδι 1,5 εκατ. νοικοκυριά

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια κρέμασαν ελληνική σημαία 100 τ.μ.

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup – Στουρνάρας για Πιερρακάκη: «Η εκλογή του αντανακλά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με αγρότες: Διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία με Κομισιόν

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» - Τι απαντάει η βουλευτής της ΝΔ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό οδηγώντας χωρίς άδεια

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

18:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Αυτοί είναι οι 19 υπουργοί που ψήφισαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη

08:17WHAT THE FACT

H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή

15:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

IFFHS: Ο Παναθηναϊκός απειλεί τον Ολυμπιακό στην ετήσια παγκόσμια κατάταξη συλλόγων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ