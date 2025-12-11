LIVE CHAT: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 1-1 - Ημίχρονο στη Βουλγαρία

Με στόχο να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για το 2025, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στη γειτονική Βουλγαρία για την αναμέτρηση κόντρα στη Λουντογκόρετς στη «Χουβεφάρμα Αρίνα».

Η Λέφσκι Σόφιας ήταν η τελευταία ομάδα από τη Βουλγαρία που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και, μάλιστα, είχε... πληγώσει τον Ράζβαν Λουτσέσκου και την ομάδα του (2-0 στη Βουλγαρία, 1-1 στην Τούμπα). Βέβαια, έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά, με τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και να διεκδικούν αφενός το πρωτάθλημα της Super League (στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο φινάλε του Α’ Γύρου) αφετέρου την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έχει δύο βαθμούς παραπάνω από τη Λουντογκόρετς και βρίσκεται στην 17η θέση, παρά τις ισοπαλίες με Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0) και Μπραν (1-1) στην Τούμπα. Η ψυχολογία είναι σε πολύ καλά επίπεδα, ειδικά μετά την εντός έδρας νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 επί του Άρη.

«Δυνάστης» του βουλγάρικου ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, η Λουντογκόρετς ευελπιστεί να κάνει το βήμα παραπάνω και στην Ευρώπη. Βέβαια, η σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον Ρουί Μότα να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία στα μέσα του Νοέμβρη και τον Περ Ματίας Χέγκμο να αναλαμβάνει τις τύχες της μόνιμης πρωταθλήτριας των τελευταίων ετών. Με τη θητεία του 66χρονου Νορβηγού να φέρνει χαμόγελα, μέχρι στιγμής, στη «Χουβεφάρμα Αρίνα».

Η Λουντογκόρετς έκανε αρχικά τρεις διαδοχικές νίκες για την Parva Liga, όλες με σκορ 2-0 (επί της Σεπτέμβρι εκτός, επί της Μπότεφ Βράτσα εντός και, εσχάτως, επί της Ντομπρουτζά εκτός έδρας), αλλά τη Δευτέρα (8/12) έμεινε στο 1-1 με τη Σλάβια, με αποτέλεσμα να μείνει στην τρίτη θέση με 34 βαθμούς μετά από 18 παιχνίδια, έχοντας 10 βαθμούς -αλλά και ένα ματς λιγότερο- από την πρωτοπόρο Λέφσκι Σόφιας. Παράλληλα, με τον Χέγκμο στον πάγκο της, η Λουντογκόρετς επικράτησε με 3-2 της Θέλτα την προηγούμενη αγωνιστική, φτάνοντας τους έξι βαθμούς κι αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για είσοδο στην 24άδα.

