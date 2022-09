House of the Dragon: Η απίθανη γκάφα στο τρίτο επεισόδιο που έγινε viral

Μια γκάφα που έγινε στο μοντάζ του House of the Dragon, θύμισε το επικό λάθος με το ποτήρι του καφέ σε επεισόδιο του Game of Thrones.

Tίποτα δεν ξεφεύγει από το αετίσιο μάτι ορισμένων φαν του House of The Dragon, ούτε φυσικά η απίθανη γκάφα στο τρίτο επεισόδιο της επικής prequel σειράς του Game of Thrones που προβλήθηκε την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου.

Αυτή τη φορά, το λάθος έγινε με ένα πράσινο «γάντι» που δεν κόπηκε στο μοντάζ, με αποτέλεσμα να φανεί στον τηλεοπτικό αέρα.

Συγκεκριμένα, όπως ήδη γνωρίζουν οι φαν, ο Βασιλιάς Viserys υποφέρει από μια μόλυνση που του «τρώει» τη σάρκα. Στο τρίτο επεισόδιο, που τοποθετείται δύο περίπου χρόνια μετά τα γεγονότα του δεύτερου, η ασθένεια του Βασιλιά έχει προχωρήσει αρκετά, με αποτέλεσμα εκείνος να έχει χάσει δύο από τα δάχτυλα του χεριού του.

Αυτά τα δύο δάχτυλα ήταν που τράβηξαν την προσοχή ορισμένων θεατών, αλλά για τους λάθους λόγους! Το λάθος έγινε στο CGI και όπως θα δείτε στη φωτογραφία που ακολουθεί, ο Βασιλιάς Viserys εμφανίζεται σε μια σκηνή φορώντας ένα πράσινο γάντι στα δύο δάχτυλα που πρόκειται να λείπουν, κάτι που κανονικά έπρεπε να κοπεί στο μοντάζ.

Όπως φαίνεται όμως, ξέφυγε από την προσοχή της παραγωγής, όχι όμως και των τηλεθεατών!

Είναι βέβαιο ότι το λάθος θα διορθωθεί τις επόμενες ώρες, ωστόσο ήδη έχει καταφέρει να γίνει viral στο διαδίκτυο.



Το νέο λάθος θύμισε φυσικά σε πολλούς, την επική γκάφα που είχε γίνει στην τελευταία σεζόν του Game of Thrones, όταν η παραγωγή αμέλησε να κόψει στο μοντάζ του τέταρτου επεισοδίου, ένα ποτήρι Starbucks που υπήρχε σε ένα τραπέζι, κατά τη διάρκεια της γιορτής στο κάστρο του Winterfell.



Το τέταρτο επεισόδιο του House of the Dragon θα προβληθεί την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου.

