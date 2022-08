House of the Dragon: Όσα θα δούμε στη συνέχεια στο prequel του «Game of Thrones»

Το νέο τρέιλερ μας δίνει μια γεύση για όσα θα ακολουθήσουν στα επόμενα επεισόδια της σειράς « House of the Dragon ».

Το ΗΒΟ μας δίνει μια γεύση για όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια στο House of the Dragon, μέσα από ένα νέο promo τρέιλερ, την ώρα που οι φαν του Game of Thrones saga, περιμένουν το δεύτερο επεισόδιο της σειράς.



Το βίντεο εστιάζει στον στόχο της Rhaenyra να ανέβει στον Σιδερένιο Θρόνο και στις δυνάμεις που προσπαθούν να το εμποδίσουν αυτό. Επίσης μας δείχνει ακόμα πιο επικές σκηνές με δράκους.



Όπως είναι γνωστό, τα επεισόδια είναι εβδομαδιαία, με το δεύτερο που έχει τίτλο Rogue Prince, να ακολουθεί την Κυριακή 28 Αυγούστου. Η σκηνοθεσία του επεισοδίου ανήκει στον Greg Yaitanes και το σενάριο στον Ryan Condal.

Δείτε μερικά από όσα θα δούμε στα επερχόμενα εννέα επεισόδια της prequel σειράς του Game of Thrones.

Λίγα λόγια για το House of the Dragon

Η επερχόμενη prequel spinoff σειρά του Game of Thrones αποτελείται από 10 εβδομαδιαία επεισόδια. Βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν Fire & Blood και τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.



Όπως προδίδει και ο τίτλος της σειράς, οι δράκοι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα και θα είναι πολύ περισσότεροι στο νέο prequel από ό,τι στο Game of Thrones.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal και Miguel Sapochnik. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Για την ιστορία, ο Miguel Sapochnik έχει σκηνοθετήσει τα επεισόδια 1, 6 και 7. Ο Greg Yaitanes τα επεισόδια 2, 3 και 10, η Clare Kilner τα επεισόδια 4, 5 και 9 και η Geeta V. Patel το επεισόδιο 8.