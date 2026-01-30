Μπαρμπά Γιάννης: Ο Ρεθυμνιώτης βιοπαλαιστής που πουλάει χόρτα για το μεροκάματο εδώ και 55χρόνια
Η κακοκαιρία της Πέμπτης δεν στάθηκε εμπόδιο για τον μπάρμπα Γιάννη ο οποίος βρέθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην πλατεία των Λιονταριών για να πουλήσει τα χόρτα του.
Παρά τους ισχυρούς ανέμους της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, ο μπάρμπα Γιάννης από τον Αΐμονα Μυλοποτάμου βρέθηκε για ακόμη μια μέρα στην πλατεία των Λιονταριών, στο κέντρο του Ηρακλείου. Πρόκειται για μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της Κρήτης, καθώς ασκεί το επάγγελμα του πλανόδιου πωλητή χόρτων για περισσότερο από μισό αιώνα.
