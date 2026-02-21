ΚΑΕ Μαρούσι κατά ΕΟΚ: «Μένος στα όρια της στοχοποίησης»

Η ομάδα των βορείων προαστίων ξεκαθαρίζει πως θα προσφύγει στην δικαιοσύνη για να βρει το δίκιο της, αναφορικά με την αντιμετώπιση που τυγχάνει από την Ομοσπονδία.

ΚΑΕ Μαρούσι κατά ΕΟΚ: «Μένος στα όρια της στοχοποίησης»
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Μαρούσι, για το γεγονός πως παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ, μετά από παρέμβαση του Βαγγέλη Λιόλιου όπως αναφέρεται σε πολλά δημοσιεύματα των ΜΜΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, κ. Βαγγέλης Λιόλιος κινητοποιήθηκε άμεσα και υπέδειξε να παραπεμφθεί η ΚΑΕ Μαρούσι Chery στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας γιατί τόλμησε να αντιδράσει απαντώντας στην πρόσφατη επιθετική και ειρωνική ανάρτηση-δήλωση του αντιπροέδρου της ΕΟΚ, Δήμου Ντικούδη. Εάν αυτό αληθεύει, αποτελεί παρέμβαση στην λειτουργία μιας ανεξάρτητης Επιτροπής και είναι ενδεικτική των συνθηκών επιλεκτικής ευαισθησίας και εκφοβισμού μέσα στις οποίες αγωνίζεται η ομάδα μας την φετινή σεζόν.

Ανατρέχοντας στο σχετικό αρχείο, διαπιστώνουμε πως είμαστε, μακράν της δεύτερης, η ομάδα με το πιο πλούσιο ιστορικό παραπομπών στην Αθλητική Δικαιοσύνη αλλά και ποινών την φετινή αγωνιστική περίοδο. Μόνο τα πρόστιμα που μας έχουν επιβληθεί ανέρχονται -μέχρι αυτή τη στιγμή – περί τα 47 χιλιάδες ευρώ. Και αν διαβάσει κανείς τις προφάσεις που ενίοτε χρησιμοποιήθηκαν, θα σχηματίσει την εντύπωση ότι οι αγώνες μας γίνονται στην ζούγκλα. Το αποκορύφωμα ήταν ότι ο προπονητής μας, κλήθηκε, ετεροχρονισμένα (πριν πέντε μέρες), να απολογηθεί (τιμωρήθηκε με αυστηρή επίπληξη και πρόστιμο) για μια τοποθέτηση που είχε κάνει μετά τον εκτός έδρας αγώνα της 5ης αγωνιστικής με την Μύκονο, που είχε διεξαχθεί στις 2/11/2025. Δηλαδή σχεδόν τέσσερις μήνες μετά!!!

Όλη η φίλαθλη Ελλάδα και ειδικά η μπασκετική κοινότητα έχει διαπιστώσει ότι δεν βρισκόμαστε διαρκώς αντιμέτωποι μόνο με κακές διαιτησίες (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Πλέον καταλαβαίνει ότι και η συμπεριφορά των Αρχών του Μπάσκετ προς ένα ιστορικό σωματείο όπως το Μαρούσι, έχει πάρει τη μορφή ενός μένους που ξεπερνά τα όρια της στοχοποίησης.

Εμείς διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια πίστη και ενότητα την δύσκολη προσπάθειά μας. Παράλληλα, νιώθουμε το χρέος να μην παραμένουμε σιωπηλοί, υπομένοντας την προκατάληψη ως άβουλα πιόνια. Όχι μόνο για να γνωρίζουν οι πιστοί φίλοι μας, αλλά γιατί το οφείλουμε στο Άθλημα που υπηρετούμε με πίστη και αφοσίωση.

Ήδη έχουμε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για την ακύρωση όλων αυτών των ποινών και επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη η οποία είναι ο τελικός και ο μόνος κριτής της ποινικής και αστικής αξιολόγησης των πράξεων και των συμπεριφορών των παραγόντων του Αθλήματος, εναντίον μας».

