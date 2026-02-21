Παναθηναϊκός: Με Λαφόν στην Κρήτη, εκτός Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν | Η αποστολή του Μπενίτεθ

Η προετοιμασία των «πράσινων» ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο «Γ. Καλαφάτης», με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στις στατικές φάσεις.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση και rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι σε μισό γήπεδο και δουλειά στις στημένες μπάλες.

Ο Πελίστρι συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, ενώ ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς και Σισοκό. Θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια και Κώτσιρας. Παράλληλα, Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν έκαναν αποφόρτιση και τελικά δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο για την αναμέτρηση πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό του για το παιχνίδι στην Κρήτη.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Σάντσες, Τεττέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.