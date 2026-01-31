Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί σε κατάρρευση ορυχείου

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα έπειτα από κατάρρευση ορυχείου κολτάν στο Ρουμπαγιά, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η κατάρρευση ορυχείου κολτάν σημειώθηκε την Τετάρτη, με τον ακριβή απολογισμό των θυμάτων να παραμένει ασαφής.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Reuters εκπρόσωπος του διορισμένου από τους αντάρτες κυβερνήτη της επαρχίας, Λουμπούμπα Καμπέρε Μουγίσα. Σύμφωνα με τον ίδιο, «περισσότεροι από 200 άνθρωποι έπεσαν θύματα αυτής της κατολίσθησης», ανάμεσά τους εργάτες του ορυχείου, αλλά και παιδιά και γυναίκες που βρίσκονταν στην περιοχή για να πουλήσουν εμπορεύματα. Όπως πρόσθεσε, ορισμένοι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Κρίσιμο ορυχείο για την παγκόσμια αγορά

Στο Ρουμπαγιά εξορύσσεται περίπου το 15% του παγκόσμιου κολτάν, από την επεξεργασία του οποίου παράγεται ταντάλιο, μέταλλο με υψηλό σημείο τήξης. Χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τουρμπινών και εφαρμογών της αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Το ορυχείο ελέγχεται από την αντάρτικη οργάνωση M23 από το 2024, ενώ καθημερινά ντόπιοι σκάβουν με τα χέρια για να εξασφαλίσουν λίγα δολάρια.

Σύμβουλος του κυβερνήτη, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 227 ανθρώπων. Την ίδια ώρα, η κατάρρευση ορυχείου κολτάν επαναφέρει στο προσκήνιο τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στα αυτοσχέδια μεταλλεία της περιοχής.

Καταγγελίες ΟΗΕ και ρόλος της M23

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν ότι η M23 λεηλατεί τον πλούτο του Ρουμπαγιά για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της, με τη στήριξη της κυβέρνησης της Ρουάντα. Το Κιγκάλι απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.

Οι βαριά οπλισμένοι αντάρτες δηλώνουν ότι επιδιώκουν την ανατροπή της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και την προστασία της μειονότητας των Τούτσι. Το 2025 κατέλαβαν και άλλα εδάφη πλούσια σε μεταλλεύματα, στο πλαίσιο μιας αιφνιδιαστικής και ταχείας προέλασης στο ανατολικό Κονγκό.

Διαβάστε επίσης