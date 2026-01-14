Κονγκό: Μήνυμα ελπίδας από τη ζούγκλα - Σπάνια γέννηση διδύμων για τους ορεινούς γορίλες

Δύο μπλε μπαλόνια κοσμούν πλέον την «είσοδο» της οικογένειας Bageni στο Εθνικό Πάρκο Virunga, σηματοδοτώντας τον ερχομό δύο αρσενικών διδύμων στην παγκοσμίως γνωστή ομάδα γοριλών. Η μητέρα τους, η έμπειρη Makufu, έφερε στον κόσμο τα δύο μικρά, αυξάνοντας τον αριθμό της συγκεκριμένης ομάδας στα 59 μέλη.

Οι ορεινοί γορίλες αποτελούν ένα κρίσιμα κινδυνεύον υποείδος του ανατολικού γορίλα, με τους πληθυσμούς τους να εντοπίζονται αποκλειστικά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα και τη Ρουάντα. Το Εθνικό Πάρκο Virunga παραμένει ένα από τα τελευταία τους καταφύγια, παρά τις προκλήσεις ασφαλείας και τον διαρκή κίνδυνο της λαθροθηρίας.

Η Makufu, που έγινε μητέρα για έβδομη φορά, έχει επιβιώσει από τη λαθροθηρία στο παρελθόν, καθώς η ίδια έχασε τη μητέρα της από παράνομο κυνήγι όταν ανήκε στην ομάδα Kabirizi. Παρά τις δυσκολίες, το είδος σημειώνει αξιοσημείωτη ανάκαμψη: από μόλις 400 άτομα τη δεκαετία του '80, ο πληθυσμός τους σήμερα αριθμεί περίπου 1.000 μέλη, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent.

«Οι γεννήσεις διδύμων στους ορεινούς γορίλες είναι εξαιρετικά σπάνιες και ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, ειδικά τους πρώτους μήνες, όταν τα βρέφη εξαρτώνται πλήρως από τη μητέρα τους για τροφή και μετακίνηση», ανέφεραν αξιωματούχοι του πάρκου σε επίσημη ανακοίνωσή τους.

Λόγω της κρισιμότητας της περιόδου, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ειδικά μέτρα παρακολούθησης και προστασίας για τη διασφάλιση της υγείας των διδύμων. Καθώς πρόκειται για τις πρώτες γεννήσεις του έτους και τα μικρά φαίνονται ιδιαίτερα εύρωστα, οι επιστήμονες ευελπιστούν πως η χρονιά θα αποδειχθεί εξαιρετικά ευνοϊκή για την επιβίωση του είδους.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης