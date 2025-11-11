HΠΑ: Πέθανε ο διάσημος γορίλας Zola - Ο viral χορός του και η λατρεία για τη... Γουίτνεϊ Χιούστον

Ο ζωολογικός κήπος του Ντάλας ανακοίνωσε τον θάνατο ενός αγαπημένου γορίλα που είχε γίνει γνωστός για τις viral χορευτικές του κινήσεις και την αγάπη του για την Γουίτνεϊ Χιούστον. O 23χρονος γορίλας-σταρ του ζωολογικού κήπου στο Ντάλας στο Τέξας πέθανε στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης. Ο Ζola συγκέντρωσε 3,1 εκατομμύρια προβολές σε ένα βίντεο στο TikTok το 2021, στο οποίο χόρευε breakdance την επιτυχία του 1983 "Maniac" από την ταινία Flashdance.

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά η ξαφνική επιδείνωση της υγείας του συνέβη λίγο πριν από τη μετεγκατάσταση της αγέλης του στον ζωολογικό κήπο του Σαν Αντόνιο. Ο Ζωολογικός Κήπος του Ντάλας δημοσίευσε μια δήλωση ανακοινώνοντας τον θάνατο του αγαπημένου γορίλα στις 5 Νοεμβρίου, γράφοντας ότι η κτηνιατρική ομάδα τον άφησε να φύγει «ειρηνικά». Ο ζωολογικός κήπος του Τέξας δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την ακριβή αιτία θανάτου του Ζola.

Το βίντεο του 2021 «έχει κοινοποιηθεί τόσες πολλές φορές που εξακολουθούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους που ζητούν να το χρησιμοποιήσουν για διάφορα πράγματα», δήλωσε η πρώην υπεύθυνη επικοινωνίας του Ζωολογικού Κήπου του Ντάλας, Τσέλσι Νόρις, στον Dallas Observer τον Σεπτέμβριο του 2021. «Οι Green Day το χρησιμοποίησαν στο μουσικό τους βίντεο "Father of All "».

Το δελτίο τύπου περιέγραφε λεπτομερώς την επιδείνωση της υγείας του Ζola ξεκινώντας με συμπτώματα λήθαργου, απώλειας όρεξης και δυσφορίας στο τέλος της εβδομάδας που προηγήθηκε του θανάτου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε «υποστηρικτικές θεραπείες» και ενδελεχείς διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ παρακολουθούνταν όλο το εικοσιτετράωρο.

Zola had captured hearts online with viral breakdancing videos.

??: https://t.co/j0Xo1s0z0m pic.twitter.com/CbFO9GjV7p — MySA (@mySA) November 8, 2025

Μετά από μια επέμβαση την Τετάρτη, ο Zola δεν μπόρεσε να αναπνεύσει ανεξάρτητα, παρά τις «εξαιρετικές προσπάθειες» των ομάδων φροντίδας του ζωολογικού κήπου, συνεχίζει η ανακοίνωση. Kαι έτσι πήραν τη «δύσκολη απόφαση» να τον αφήσουν να φύγει «ειρηνικά».

Τα προβλήματα υγείας εμφανίστηκαν λίγο πριν ο Zola μετακομίσει με άλλους εργένηδες γορίλες στον ζωολογικό κήπο του Σαν Αντόνιο, όπου υπάρχουν ήδη τέσσερις γορίλες. Στις 24 Οκτωβρίου, ο Ζωολογικός Κήπος του Ντάλας μοιράστηκε ένα βίντεο με τον Zola, τον αδελφό του Σάνα, τον Τζούμπα και τον Μπ'Γουένζι από ένα «αποχαιρετιστήριο πάρτι» με θέμα το Τέξας. Ο Ζωολογικός Κήπος του Σαν Αντόνιο εξέφρασε επίσης τη θλίψη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τον αγαπάμε ακόμη πριν τον γνωρίσουμε αληθινά», έγραφε η λεζάντα μιας αναμνηστικής ανάρτησης στο Instagram που έγραψε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ζωολογικού κήπου, Τιμ Μόροου. «Ανυπομονούσαμε πολύ να καλωσορίσουμε αυτόν και την ομάδα του στο νέο τους σπίτι».

Η προγραμματισμένη μετακίνηση των άλλων τριών γορίλλων τον Νοέμβριο έχει αναβληθεί, σύμφωνα με δηλώσεις και των δύο ζωολογικών κήπων. Η ομάδα θα κατευθυνθεί στο βιότοπό τους στους Καταρράκτες Κόνγκο «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», έγραψαν. Ο Μόροου ενθάρρυνε επίσης τους κατοίκους του Σαν Αντόνιο και τους λάτρεις του ζωολογικού κήπου να αφήσουν μηνύματα υποστήριξης στον Ζola και το προσωπικό.

«Το προσωπικό φροντίδας ζώων στους ζωολογικούς κήπους συχνά περνάει περισσότερο χρόνο στον ζωολογικό κήπο φροντίζοντας τα ζώα παρά στα σπίτια τους», έγραψε. «Το πάθος και η συμπόνια τους είναι απαράμιλλα».

Δεδομένης της ραγδαίας, απρόβλεπτης επιδείνωσης της υγείας του Ζολα, ο Ζωολογικός Κήπος του Ντάλας διεξάγει πλήρη νεκροψία προκειμένου να κατανοήσει την αιτία θανάτου. «Ο Ζola ήταν ένα αγαπημένο μέλος της ομάδας μας και ήταν γνωστός για την παιχνιδιάρικη προσωπικότητά του και την μεγάλη του καρδιά», αναφέρει η ανακοίνωση του Ζωολογικού Κήπου του Ντάλας. «Του άρεσε να επιδεικνύει τις κινήσεις του στο breakdance, να κάνει spinning και να πλατσουρίζει στο νερό, ένα ταλέντο που τον έκανε πραγματικό σταρ του διαδικτύου».

Oι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου του Ντάλας δήλωσαν ότι θα θυμούνται την αγάπη του για τα τραγούδια της Γουίτνεϊ Χιούστον, εκτός από τα «ανόητα δίποδα τρεξίματά του» που τους έκαναν να χαμογελούν.