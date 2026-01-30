Φως στο Τούνελ: Με αυτές τις υποθέσεις θα ασχοληθεί απόψε η Αγγελική Νικολούλη

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως

Η Αγγελική Νικολούλη

Η Αγγελική Νικολούλη

Αποκαλύψεις και ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο «Φως στο Τούνελ». Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη αποκαλύπτει το σκοτεινό παρασκήνιο δύο συνταρακτικών υποθέσεων και φέρνει στην επιφάνεια ντοκουμέντα που αλλάζουν τα δεδομένα.

Έγκλημα που σοκάρει: Πέταξε στα σκουπίδια τη Μαρία και έκρυβε τη σορό της Βίκυς...

Όλο το παρασκήνιο της φρικιαστικής υπόθεσης.

Η εκπομπή είχε εντοπίσει τον δράστη στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγνοούμενες γυναίκες.

Τι έλεγε στην Αγγελική Νικολούλη δήθεν για να βοηθήσει;

Το «Τούνελ» στο υπόγειο της φρίκης. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως.

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τη Λόρα, φέρνει την μεγάλη ανατροπή.
Το καθοριστικό ντοκουμέντο που εντόπισε η έρευνα της εκπομπής.

