Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Αντιμετώπισα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά μου»

Για το πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά της για μεγάλο χρονικό διάστημα μίλησε σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Όπως εξήγησε μπροστά στην κάμερα, πρόκειται για κάτι που δεν ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να τη συνοδεύει, με την ίδια να προσπαθεί να το διαχειριστεί όσο μπορεί.

«Εγώ έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τις αισθήσεις μου, αλλά έχει επηρεάσει την κινητικότητά μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ακόμη υπάρχει, αλλά το καταπολεμώ όσο γίνεται».

Μιλώντας πιο γενικά για την εμπειρία αυτή, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στάθηκε στη συνειδητοποίηση που έρχεται όταν κάτι που θεωρείται δεδομένο αρχίζει να δυσκολεύει την καθημερινότητα.

«Εκεί καταλαβαίνεις πως όταν έχεις κάτι δεδομένο… όταν αρχίσεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας και ό, τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του να το προστατεύει. Να μπορούμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, η ίδια επέλεξε να κρατήσει μια γενική τοποθέτηση, λέγοντας: «Είχα ένα πρόβλημα να κινηθώ τέλος πάντων, θα το πω έτσι γενικά».

