Το ”καερέτι” στο Ρέθυμνο – Μια ζωντανή μαρτυρία του 1960′
Μια φωτογραφία η οποία λειτουργεί ως ντοκουμέντο ήρθε στο φως στο διαδίκτυο, ξυπνώντας αναμνήσεις στους παλιούς Ρεθυμνιώτες και δείχνοντας στους πιο νέους, τι συνέβαινε όταν ένας συγχωριανός έκανε βαριές εργασίες
Το Ρέθυμνο είναι ένας μικρός τόπος ή ένα μεγάλο χωριό όπως λένε πολλοί κατοίκοι που πάντα είχε την αληλλεγγύη μέσα του και πάντα ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Όσα χρόνια και αν έχουν περάσει ή κάποια πράγματα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πια, το σίγουρο είναι πως η αληλλεγγύη που νιώθει ο ένας για τον άλλον και η βοήθεια προς τον συνάνθρωπό μας δεν πρόκεται να αλλάξει ή να χαθεί.
