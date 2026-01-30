Το ”καερέτι” στο Ρέθυμνο – Μια ζωντανή μαρτυρία του 1960′

Το Ρέθυμνο είναι ένας μικρός τόπος ή ένα μεγάλο χωριό όπως λένε πολλοί κατοίκοι που πάντα είχε την αληλλεγγύη μέσα του και πάντα ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Όσα χρόνια και αν έχουν περάσει ή κάποια πράγματα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πια, το σίγουρο είναι πως η αληλλεγγύη που νιώθει ο ένας για τον άλλον και η βοήθεια προς τον συνάνθρωπό μας δεν πρόκεται να αλλάξει ή να χαθεί.

