Βιλερμπάν - Παναθηναϊκό AKTOR 78-79: Διπλό... αρχηγού παρόντος και με τάσεις αυτοκτονίας

Ο Κώστας Σλούκας είχε... κέφια και με μια μαγική εμφάνιση οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην νίκη επί της Βιλερμπάν, με 78-79, με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζει και πάλι αυτοκτονικές τάσεις.

Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα, δύσκολα, παρουσίασε και πάλι τάσεις αυτοκτονίας, αλλά στο τέλος πήρε την νίκη που τόσο ήθελε χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Κώστα Σλούκα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με 2 βολές στα τελευταία 2 δευτερόλετα "σφράγισε" την νίκη για την ομάδα του και τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Τζέριαν Γκραντ που είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ρισόν Χολμς τελείωσε τον αγώνα έχοντας μια εξαιρετικά γεμάτη στατιστική. Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" είχε 11 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.

Από πλευράς ηττημένων πρώτος σκόρερ ήταν ο Ανγκόλα με 20 πόντους.

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στο 15-10 και έχει κάνει το πρώτο βήμα για το σερί που θέλει να "χτίσει" και να κάνει την αντεπίθεσή του, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο μπήκε στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, με τους παίκτες του Αταμάν να είναι εκτός τόπου και χρόνου και τους Γάλλους να το εκμεταλλεύονται με εξαιρετικό τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του επίθεση κατάφερε να αστοχήσει σε τρία συνεχόμενα τρίποντα, με τους γηπεδούχους να είναι… ζεστοί. Με τον Αζανσά και τον Ανγκόλα να σκοράρουν συνεχώς προηγήθηκαν με 8-0, με τον Εργκίν Αταμάν να αλλάζει τα 3/5 της πεντάδας του. Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο μόνος που κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με τον Αμερικανό να έχει 2/2 τρίποντα και το σκορ να είναι στο 14-6.

Σλούκας, Γκραντ και Χολμς άλλαξαν τα δεδομένα

Πλέον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού πέρναγε από τα χέρια των Σλούκα και Γκραντ οι οποίοι και έκαναν τη διαφορά. Οι «πράσινοι» προσπαθούσαν να «δέσουν» την άμυνά τους, με τον Ρισόν Χολμς να κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» με τον Γκραντ ήταν οι μόνοι που σκόραρα και με τρίποντο του Σλούκα η διαφορά έπεσε στον πόντο, 16-15. Ο Παναθηναϊκός όμως συνέχισε να κάνει εύκολα λάθη, τα οποία δεν πλήρωσε όπως στο… ξεκίνημα και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 17-15.

Κάκιστη εμφάνιση και από τους δύο

Τραγικό το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου και για τις δύο ομάδες, με τη Βιλερμπάν και τον Παναθηναϊκό να μη μπορούν να σκοράρουν ούτε με… αίτηση. Ο Ντίνος Μήτογλου μετά από απουσία περίπου 20 ημέρων πάτησε και πάλι παρκέ και με το που πήρε την μπάλα πέτυχε το καλάθι στο χαμηλό ποστ, παίρνοντας και το φάουλ. Το σκορ έγινε 17-17, αλλά ο Μήτογλου δεν πέτυχε την βολή, με τον Φαρίντ να προσπαθεί να δώσει λύσεις. Ο Παναθηναϊκός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, χάνοντας απίστευτα… τετ α τετ με τον Καλαϊτζάκη και τον Σορτς, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η Βιλερμπάν, με τον Ρογκαβόπουλο να ευστοχεί σε τρίποντο και να «γράφει» το 21-22, στο 15’.

Θετική επιστροφή για Μήτογλου, στο +6 ο Παναθηναϊκός

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο παίκτης έδινε λύσεις στον Παναθηναϊκό, μέσα από το ζωγραφιστό, με τον Γκραντ να προσπαθεί να διατηρήσει τον ρυθμό υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός με δύο βολές έφτασε τους 10 πόντους για το 25-28, ο Χουάντσο έδωσε το +5 στην ομάδα του και με ένα τρίποντο του Σλούκα, αλλά και έναν αιφνιδιασμό του Ρογκαβόπουλου οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 29-35.

Ο Παναθηναϊκός ξεμακραίνει, η διαφορά στο +11

Με τρεις γρήγορους πόντους μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, με τη διαφορά να πηγαίνει στο +9, αλλά στο επόμενο δίλεπτο οι «πράσινοι» υπέπεσαν και πάλι σε αρκετά λάθη. Η Βιλερμπάν όμως βρισκόταν σε κακό βράδυ και ο Ανγκόλα αποτελούσε τη μοναδική επιθετική απειλή για τους γηπεδούχους. Ο Ανγκόμα μείωσε σε 33-38 στο 23’, αλλά αρχικά ο Γκραντ και εν συνεχεία ο Χουάντσο ήταν οι παίκτες που «έσπρωξαν» την ομάδα τους στο +11, 33-44.

Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να βάζει το νερό στο.. αυλάκι, μιας και έστω και στο ρελαντί οι «πράσινοι» είχαν το ρυθμό και «έχτιζαν» διαφορά. Ο Ερτέλ έκανε τη διαφορά για την ομάδα του, όχι εκτελεστικά, αλλά δημιουργικά, χαρίζοντας μερικές πανέμορφες στιγμές, αλλά το αυτί του Παναθηναϊκού δεν… ίδρωνε. Ο Σλούκας ήταν εξαιρετικός, ο Γκραντ το ίδιο και ο αρχηγός του «τριφυλλιού» με τρίποντο έστειλε τη διαφορά και πάλι στους 11 πόντους, 44-55, με τον Ανγκόλα να προσθέτει δύο ακόμα πόντους στο ενεργητικό του και να «κλείνει» το δεκάλεπτο με 46-55.

Το... καθάρισε ο Σλούκας

Σλούκας, Γκραντ, Όσμαν, Μήτογλου και Φαρίντ άρχισαν το 4ο δεκάλεπτο με στόχο να «καθαρίσουν» το ματς. Όμως, μετά τις 0/2β. του "Manimal" ο Χολμς μπήκε ξανά (31') και το 3π. του Ερτέλ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς (49-55 στο 32'). Ο Μπαστιέν Βοτιέ έγινε διψήφιος (51-57 στο 33'), αλλά ένα προσωπικό καλάθι του Όσμαν και ένα 3π. του Γκραντ κράτησαν τους «πράσινους» σε θέση οδηγού (54-62 στο 34'). Με 6'50'' για το τέλος ο Χολμς έφτασε τα 4φ., με τον Τούρκο τεχνικό να τον αφήνει στο παιχνίδι και λίγο αργότερα ο Αμερικανός σέντερ ευστόχησε σε μια δύσκολη προσπάθεια για το νέο +10 (54-64 στο 35'). Οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν άλλη μια μπάλα με τον «σκληρό» Γκραντ και ο Όσμαν «έγραψε» το 54-66 στο ανοιχτό γήπεδο. Ο κόουτς Πουπέ κάλεσε time out, αλλά η «ατσάλινη» άμυνα δεν... έσπαγε. Έτσι, ο Σλούκας «εκτέλεσε» τη γαλλική ομάδα πίσω από τα 6,75μ. (54-69 στο 36').

Τότε ήρθε ένα μικρό «ξέσπασμα» των γηπεδούχων (64-73 στο 38'), με τον Παναθηναϊκό Aktor να μην «καθαρίζει» το ματς. Ο Βοτιέ μείωσε κι άλλο (66-73) μετά την άστοχη προσπάθεια του Όσμαν και ο Αταμάν χαμήλωσε το σχήμα μετά τις 2/2 βολές του Ερτέλ (68-73 με 50'' για το φινάλε). Ο Σλούκας «ροκάνισε» τον χρόνο, ο Μήτογλου έβαλε ένα καθοριστικό δίποντο (68-75) και η ελληνική ομάδα φάνηκε να «κλειδώνει» το διπλό με 37'' για τη λήξη. Στα τελευταία δευτερόλεπτα η «πράσινη» άμυνα δεν έκανε τη δουλειά της, ο Σορτς έκανε ένα πολύ «φτηνό» λάθος με 7'' για το τέλος και ο Ερτέλ έφερε το ματς στο σουτ με 2''. Ο Αταμάν κάλεσε time out, ο Γκραντ επανέφερε τη μπάλα στα ασφαλή χέρια του Σλούκα και ο Έλληνας σταρ με 2/2 βολές ξανά (75-79) και «υπέγραψε» το διπλό (78-79 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79

