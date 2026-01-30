Euroleague: Συγκίνηση πριν το τζάμπολ του Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR

Το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έγινε δεκτό απ’ την Euroleague. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Βιλερμπάν, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία. Όπου και έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ.

Όπως συνηθίζεται στη Γαλλία σε ανάλογες περιπτώσεις, ο κόσμος ήταν όρθιος σε αυτό το λεπτό και χειροκροτούσε ασταμάτητα.