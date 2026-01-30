Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Μάρτιο έχουν ως εξής, ανά κατηγορία συνταξιούχων:

Συνταξιούχοι από 1/1/2017 και μετά (νόμος 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–e-ΕΦΚΑ για τους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) που αποχώρησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ)

ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Τα υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος, θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία με τις συντάξεις του Δημοσίου.