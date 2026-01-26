Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

Αυξήσεις είδαν περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, με τη μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος να διαμορφώνεται στα 975 ευρώ, τη μέση σύνταξη λόγω θανάτου στα 631 ευρώ και τη μέση αναπηρική σύνταξη στα 653 ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου».

Η μέση αύξηση στις συντάξεις γήρατος έφτασε έως τα 67,55 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των αυξήσεων για όλα τα ταμεία είναι 20,75 ευρώ. Στις συντάξεις λόγω θανάτου η μέση αύξηση είναι 13,26 ευρώ και στις αναπηρικές 12,22 ευρώ.

Αυξήσεις έλαβαν συνολικά 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν συνολικά 2,8 εκατ. κύριες συντάξεις. Ο λόγος που οι συντάξεις είναι περισσότερες από τους δικαιούχους οφείλεται στο γεγονός ότι περίπου 250.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις.

Στην κατηγορία των συντάξεων γήρατος που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ μεικτά, κυρίαρχη θέση κατέχει το Δημόσιο, με μέση σύνταξη 1.262,40 ευρώ, καταβάλλοντας παροχές σε περισσότερους από 366 χιλιάδες συνταξιούχους. Αντίστοιχα, υψηλά επίπεδα καταγράφονται σε πρώην ειδικά ταμεία και επαγγελματικούς κλάδους, όπως το ΤΣΠΗΣΑΠ, όπου η μέση σύνταξη «αγγίζει» τα 2.933,80 ευρώ, το ΤΑΙΗΕΑΘ με 2.364,95 ευρώ και το ΤΑΠ–ΔΕΗ με 1.785,91 ευρώ. Ιδιαίτερα ενισχυμένες εμφανίζονται επίσης οι συντάξεις του ΤΣΠΕΤΕ, του ΤΣΠΑΤΕ, του ΤΑΠΟΤΕ και του ΤΑΠΙΛΤ, όπου οι μέσες παροχές κυμαίνονται μεταξύ 1.430 και 1.770 ευρώ.

Συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ μετά την αύξηση κατά 2,4% για το 2026, καταβάλλουν και τα ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, όπως:

Ο ΟΑΕΕ–ΤΕΒΕ με μέση κύρια σύνταξη γήρατος 1.042,24 ευρώ.

Το ΕΤΑΑ–ΤΣΑΥ με μέση κύρια σύνταξη γήρατος 1.313,27 ευρώ.

Το ΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ με τη μέση κύρια σύνταξη γήρατος να ανέρχεται πλέον στα 1.399,35 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά αντανακλούν υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μεγαλύτερους χρόνους ασφάλισης, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».

Στον αντίποδα, τα ταμεία με μέση σύνταξη γήρατος κάτω των 1.000 ευρώ συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο συνταξιούχων.

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 400 χιλιάδες η μέση σύνταξη μετά την αύξηση κατά 2,4% για το 2026, διαμορφώνεται στα 852,96 ευρώ μεικτά, ενώ οι συντάξεις του ΟΠΣ–ΙΚΑ για πάνω από 500 χιλιάδες νέους συνταξιούχους μετά τον νόμο 4387/2016, (με αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016) διαμορφώνονται στα 958,56 ευρώ.

Ακόμη χαμηλότερα κινούνται οι συντάξεις των αγροτών, με τον ΟΓΑ να καταβάλλει μόλις 514,09 ευρώ κατά μέσο όρο για σύνταξη γήρατος αποτυπώνοντας το διαχρονικό εισοδηματικό χάσμα μεταξύ αγροτών και λοιπών ασφαλισμένων.

Ιδιαίτερα χαμηλές όμως είναι και οι συντάξεις γήρατος σε ορισμένα ειδικού τύπου ταμεία τραπεζών όπως το ΕΤΑΤ–ΛΑΚ της πρώην Τράπεζας Αττικής με μέση κύρια σύνταξη γήρατος 443,38 ευρώ και το ΕΤΑΤ–ΤΑΠΤΠ της πρώην Τράπεζας Πίστεως με 556,21 ευρώ.

Συντάξεις άνω και κάτω των 1.000 ευρώ

Στην κατηγορία των συνταξιούχων λόγω γήρατος, συντάξεις πάνω από το όριο των 1.000 ευρώ λαμβάνουν περίπου 646.000 δικαιούχοι. Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του Δημοσίου, των ειδικών ταμείων (ΤΣΠΗΣΑΠ, ΤΑΠ–ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠΕΤΕ κ.ά.), καθώς και των επιστημονικών και επαγγελματικών ταμείων (ΕΤΑΑ–ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ–ΤΕΒΕ). Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μέσες συντάξεις υπερβαίνουν τα 1.500 ή ακόμη και τα 2.000 ευρώ.

Οι περισσότεροι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που ανέρχονται σε 1.046.000 δικαιούχους, ανήκουν στην ενδιάμεση κατηγορία με συντάξεις μεταξύ 701 και 1.000 ευρώ. Σε αυτήν εντάσσονται τα μεγάλα ταμεία μισθωτών, όπως το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, το ΟΠΣ–ΙΚΑ και κυρίως το ΟΠΣ–ΙΚΑ (Ν.4387), το οποίο από μόνο του συγκεντρώνει πάνω από 540.000 συνταξιούχους με μέση σύνταξη 958,56 ευρώ. Στην ίδια ζώνη βρίσκονται και ταμεία όπως το ΕΤΑΑ–ΤΑΝ και ο ΟΑΕΕ–ΤΑΝΠΤ. Η κατηγορία αυτή αποτυπώνει τον «πυρήνα» του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Στην κατηγορία των χαμηλών συντάξεων με ποσά έως 700 ευρώ εντάσσονται περίπου 263.000 συνταξιούχοι. Ο κύριος όγκος προέρχεται από τον ΟΓΑ, όπου η μέση σύνταξη γήρατος διαμορφώνεται στα 514,09 ευρώ και αφορά περίπου 259.000 δικαιούχους.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και μικρότερα ταμεία, όπως το ΕΤΑΤ–ΛΑΚ, το ΕΤΑΤ–ΤΑΠΤΠ και το ΕΤΑΤ–ΤΕΑΠΕΤ, με μέσες συντάξεις από 440 έως 630 ευρώ. Πρόκειται για τη χαμηλότερη εισοδηματική βαθμίδα του συνταξιοδοτικού συστήματος, που αφορά κυρίως αγρότες και παλαιά ειδικά καθεστώτα.

Τα νέα ποσά για συντάξεις χηρείας και αναπηρικές

Οι συντάξεις θανάτου και αναπηρίας παρουσιάζουν, επίσης, έντονες διαφοροποιήσεις ανά ταμείο. Ξεχωρίζουν κυρίως τα ειδικά ταμεία και τα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών με ποσά άνω των 700 ευρώ. Το ΤΑΠ–ΔΕΗ καταβάλλει μέση σύνταξη χηρείας 1.056,25 ευρώ μικτά, ενώ το ΤΣΠΗΣΑΠ φτάνει τα 970,68 ευρώ.

Υψηλές παροχές καταβάλλουν και το ΤΑΠΑΕ, το ΤΣΠΕΑΘ, το ΤΣΠΑΤΕ, το ΤΑΠΙΛΤ και το ΤΑΠΟΤΕ, με μέσες συντάξεις λόγω θανάτου από 750 έως και 940 ευρώ. Το Δημόσιο κινείται οριακά πάνω από το όριο, με 735,30 ευρώ, ενώ το ΝΑΤ καταβάλλει 768,02 ευρώ.

Αντίθετα, τα μεγάλα ταμεία μισθωτών, όπως το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και το ΟΠΣ–ΙΚΑ (Ν.4387), διαμορφώνουν τις συντάξεις θανάτου μεταξύ 510 και 665 ευρώ, κάτω δηλαδή από το όριο των 700 ευρώ. Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι παροχές του ΟΓΑ, όπου η μέση σύνταξη θανάτου ανέρχεται μόλις στα 189,53 ευρώ.

Στις συντάξεις αναπηρίας, τα υψηλότερα ποσά καταβάλουν και εδώ τα ειδικά ταμεία. Το ΤΣΠΗΣΑΠ καταβάλλει κατά μέσο όρο 1.622,11 ευρώ αναπηρική σύνταξη , ενώ ακολουθούν το ΤΑΠ–ΔΕΗ, το ΤΑΠΟΤΕ και το ΤΣΠΕΤΕ με ποσά άνω των 1.280 ευρώ. Το Δημόσιο κινείται επίσης σε υψηλά επίπεδα, με 1.140,69 ευρώ.

Αντίθετα, στα υπόλοιπα ταμεία μισθωτών και του ΟΓΑ, οι συντάξεις αναπηρίας παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, κοντά ή κάτω από τα 620 ευρώ μηνιαίως, αποτυπώνοντας τις διαχρονικές ανισότητες του ασφαλιστικού συστήματος.

Γιατί δεν δίνονται αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις

Με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) απαγορεύτηκαν οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις με τη λεγόμενη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», που σημαίνει ότι μέχρι να εμφανιστούν πλεονάσματα, οι επικουρικές συντάξεις θα είναι «παγωμένες».

Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, όμως, εξουδετερώθηκε καθώς το 2025 ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ του ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός κατά 362 εκατ. ευρώ ενώ για το 2026 προβλέπεται να έχει πλεόνασμα 370 εκατ. ευρώ· επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να «ξεπαγώσει» τις επικουρικές και να καταβάλλει αυξήσεις.

Τα νέα ποσά όλων των συντάξεων ανά Ταμείο μετά τις αυξήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2026:

Διαβάστε επίσης