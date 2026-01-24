Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων

Αλλαγές στο πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων τον Φεβρουάριο - Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα Ταμεία

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πριν λίγες ημέρες ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα καταβολής, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί, όπως προβλέπεται, σε δύο κύρια κύματα, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις:

  • Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.
  • Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ταμεία Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
  • Όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, αυτές για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα θα καταβληθούν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για το Δημόσιο.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

