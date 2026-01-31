Euroleague: Ανέβηκε στις 15 νίκες ο Παναθηναϊκός AKTOR – Ήττα σοκ η Μονακό
Οι «πράσινοι» με την επικράτησή τους στη Γαλλία είναι στην 8η θέση «πιάνοντας» την Μονακό που γνώρισε ήττα-σοκ στην έδρα της από την Βίρτους – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Euroleague, με τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Γαλλία. Οι «πράσινοι» με το 79-78 επί της Βιλερμπάν έφτασαν το ρεκόρ τους στο 15-10 και παραμένουν στη μία νίκη απόσταση από τις θέσεις του πλεονεκτήματος.
Μάλιστα, με το αποτέλεσμα αυτό «έπιασαν» τη Μονακό η οποία γνώρισε ήττα-σοκ στην έδρα της από την Βίρτους Μπολόνια, η οποία με καλάθι του Βιλντόζα έφυγε με «διπλό» 84-82.
Στο Βελιγράδι ο Ερυθρός Αστέρας αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε 95-92 της Ντουμπάι και είναι κι αυτός στις 15 νίκες έχοντας 4 σερί επικρατήσεις. Τέλος, στη Βιτόρια η Μπασκόνια με εκπληκτικό σερί επιβλήθηκε 102-91 της Ζαλγκίρις Κάουνας.
EUROLEAGUE – 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου
- Παρί (Γαλλία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 98-92
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου
- Ολυμπιακός–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 87-75
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-62
- Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 64-79
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρτιζάν (Σερβία) 85-79
- Βαλένθια (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 94-83
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου
- Βιλερμπάν (Γαλλία)–Παναθηναϊκός 78-79
- Μονακό (Μονακό)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 82-84
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 95-92
- Μπασκόνια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 102-91
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 17-7
- Ολυμπιακός 16-8
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8
- Βαλένθια (Ισπανία) 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9
- Μονακό (Μονακό) 15-10
- Παναθηναϊκός 15-10
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15-10
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-11
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15
- Μπασκόνια (Ισπανία) 9-16
- Παρί (Γαλλία) 8-16
- Παρτιζάν (Σερβία) 8-17
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19
- Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26η)
Τρίτη 3/2
- Ντουμπάι – Ολυμπιακός
- Αναντολού Εφές – Βαλένθια
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό
- Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ
- Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
- Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια
- Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ
- Μπάγερν Μονάχου – Παρί
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν
Τετάρτη 4/2
- Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν