Euroleague: Ανέβηκε στις 15 νίκες ο Παναθηναϊκός AKTOR – Ήττα σοκ η Μονακό

Ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Euroleague, με τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Γαλλία. Οι «πράσινοι» με το 79-78 επί της Βιλερμπάν έφτασαν το ρεκόρ τους στο 15-10 και παραμένουν στη μία νίκη απόσταση από τις θέσεις του πλεονεκτήματος.

Μάλιστα, με το αποτέλεσμα αυτό «έπιασαν» τη Μονακό η οποία γνώρισε ήττα-σοκ στην έδρα της από την Βίρτους Μπολόνια, η οποία με καλάθι του Βιλντόζα έφυγε με «διπλό» 84-82.

Στο Βελιγράδι ο Ερυθρός Αστέρας αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε 95-92 της Ντουμπάι και είναι κι αυτός στις 15 νίκες έχοντας 4 σερί επικρατήσεις. Τέλος, στη Βιτόρια η Μπασκόνια με εκπληκτικό σερί επιβλήθηκε 102-91 της Ζαλγκίρις Κάουνας.

EUROLEAGUE – 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου

Παρί (Γαλλία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 98-92

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 87-75

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-62

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 64-79

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρτιζάν (Σερβία) 85-79

Βαλένθια (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 94-83

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Παναθηναϊκός 78-79

Μονακό (Μονακό)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 82-84

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 95-92

Μπασκόνια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 102-91

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 17-7 Ολυμπιακός 16-8 Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8 Βαλένθια (Ισπανία) 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9 Μονακό (Μονακό) 15-10 Παναθηναϊκός 15-10 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15-10 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-11 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15 Μπασκόνια (Ισπανία) 9-16 Παρί (Γαλλία) 8-16 Παρτιζάν (Σερβία) 8-17 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19 Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26η)

Τρίτη 3/2

Ντουμπάι – Ολυμπιακός

Αναντολού Εφές – Βαλένθια

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό

Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια

Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ

Μπάγερν Μονάχου – Παρί

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν

Τετάρτη 4/2