Euroleague: Ανέβηκε στις 15 νίκες ο Παναθηναϊκός AKTOR – Ήττα σοκ η Μονακό

Οι «πράσινοι» με την επικράτησή τους στη Γαλλία είναι στην 8η θέση «πιάνοντας» την Μονακό που γνώρισε ήττα-σοκ στην έδρα της από την Βίρτους – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Euroleague, με τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Γαλλία. Οι «πράσινοι» με το 79-78 επί της Βιλερμπάν έφτασαν το ρεκόρ τους στο 15-10 και παραμένουν στη μία νίκη απόσταση από τις θέσεις του πλεονεκτήματος.

Μάλιστα, με το αποτέλεσμα αυτό «έπιασαν» τη Μονακό η οποία γνώρισε ήττα-σοκ στην έδρα της από την Βίρτους Μπολόνια, η οποία με καλάθι του Βιλντόζα έφυγε με «διπλό» 84-82.

Στο Βελιγράδι ο Ερυθρός Αστέρας αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε 95-92 της Ντουμπάι και είναι κι αυτός στις 15 νίκες έχοντας 4 σερί επικρατήσεις. Τέλος, στη Βιτόρια η Μπασκόνια με εκπληκτικό σερί επιβλήθηκε 102-91 της Ζαλγκίρις Κάουνας.

EUROLEAGUE – 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου

  • Παρί (Γαλλία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 98-92

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου

  • Ολυμπιακός–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 87-75
  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-62
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 64-79
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρτιζάν (Σερβία) 85-79
  • Βαλένθια (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 94-83

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου

  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Παναθηναϊκός 78-79
  • Μονακό (Μονακό)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 82-84
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 95-92
  • Μπασκόνια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 102-91

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 17-7
  2. Ολυμπιακός 16-8
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8
  4. Βαλένθια (Ισπανία) 16-9
  5. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9
  6. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9
  7. Μονακό (Μονακό) 15-10
  8. Παναθηναϊκός 15-10
  9. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15-10
  10. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-11
  11. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13
  12. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-14
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15
  16. Μπασκόνια (Ισπανία) 9-16
  17. Παρί (Γαλλία) 8-16
  18. Παρτιζάν (Σερβία) 8-17
  19. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26η)

Τρίτη 3/2

  • Ντουμπάι – Ολυμπιακός
  • Αναντολού Εφές – Βαλένθια
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό
  • Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ
  • Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
  • Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια
  • Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ
  • Μπάγερν Μονάχου – Παρί
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν

Τετάρτη 4/2

  • Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν

