Η «Καλίσι» του Game of Thrones αρνείται να δει το House of the Dragon

«Είναι πολύ περίεργο» λέει η Εμίλια Κλαρκ που έπαιξε την Daenerys Targaryen στο Game of Thrones.

Όχι, η Εμίλια Κλαρκ δεν έχει παρακολουθήσει το House of the Dragon. Στην πραγματικότητα, το αποφεύγει.

Η σταρ του Game of Thrones, η οποία υποδύθηκε την Daenerys Targaryen στο επιτυχημένο δράμα φαντασίας από το 2011-2019, εξήγησε γιατί δεν μπορεί να παρακολουθήσει την βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, prequel σειρά του HBO που εστιάζει στην ιστορία του Οίκου των Targaryens.

«Είναι πολύ περίεργο», είπε η Κλαρκ στο Variety από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance όπου βρίσκεται για την ταινία της, The Pod Generation. «Είμαι τόσο χαρούμενη που συμβαίνει. Πετάω πάνω από το φεγγάρι [για όλα τα βραβεία, για όλους που τα κατάφεραν», δήλωσε με ενθουσιασμό η ηθοποιός.

Στη συνέχεια η Κλαρκ έπλεξε το εγκώμιο του Miguel Sapochnik, συνδημιουργού της 1ης σεζόν του House of the Dragon, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της στην αρχική σειρά του ΗΒΟ, σκηνοθετώντας μερικά από τα πιο αγαπημένα επεισόδια του Game of Thrones.



Θυμίζουμε ωστόσο, ότι ο Sapochnik έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντα του showrunning στη σεζόν 2 και μετά.

«Τον αγαπώ. Λαμπρός. Υπέροχος», είπε η ηθοποιός. «Απλώς δεν μπορώ να το κάνω. Είναι τόσο περίεργο. Tόσο παράξενο. Είναι σαν να λέει κάποιος, "θέλεις να πας σε αυτή τη σχολική συγκέντρωση που δεν είναι η χρονιά σου; Θέλεις να πας σε εκείνο το σχολικό reunion;" Κάπως έτσι νιώθω. Το αποφεύγω», εξήγησε η Κλαρκ.

Η ηθοποιός ήταν υποψήφια τέσσερις φορές στα βραβεία Emmy για το ρόλο της Daenerys Targaryen στο Game of Thrones.



Το House of the Dragon έχει ήδη κερδίσει τη δική του αναγνώριση στον χώρο των βραβείων. Το prequel, που διαδραματίζεται 200 ​​χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, πρόσφατα κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Σειράς.



