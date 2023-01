Χρυσές Σφαίρες 2023: Οι μεγάλοι νικητές και οι ταινίες που σάρωσαν

Στίβεν Σπίλμπεργκ και «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα σάρωσαν στην 80ή Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Σε μια λαμπερή τρίωρη τελετή και με την παρουσία των αστέρων του Χόλιγουντ απονεμήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες στο The Beverly Hilton της Καλιφόρνια. Η φετινή τελετή προβλήθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το ΝBC με οικοδεσπότη τον Τζέροντ Καρμάικλ.



Μεγάλος νικητής της 80ής τελετής των βραβείων ήταν το «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που έφυγε με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Δράμα, όπως και ο Elvis του Όστιν Μπάτλερ ο οποίος απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του «βασιλιά» του rock ‘n’ roll.



Πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα βραβεία από τη χθεσινή βραδιά απέσπασε η μαύρη κωμωδία «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, που μεταξύ άλλων κέρδισε και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία.



Παράλληλα, η Κέιτ Μπλάνσετ με το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου στην κατηγορία Δράμα για την ερμηνεία της στο Tár, δείχνει να έχει το Όσκαρ στο... τσεπάκι.



Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το prequel του Game of Thrones «House of the Dragon», κέρδισε το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, εκείνο της Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ το «Abbott Elementary» έφυγε από την τελετή με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμικής Σειράς. Ακόμα, οι Κέβιν Κόστνερ και Ζεντάγια απέσπασαν τα βραβεία A' Ανδρικού και Α' Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα, σε δραματική σειρά.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές της 80ής Τελετής Απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Καλύτερη Ταινία - Δράμα: The Fabelmans



Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: The Banshees of Inisherin



Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ, The Fabelmans



Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα, The Banshees of Inisherin



Α' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα: Όστιν Μπάτλερ, Elvis



Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Κέιτ Μπλάνσετ, Tár



Α' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Κόλιν Φάρελ, The Banshees of Inisherin



Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Μισέλ Γέο, Τα Πάντα Ολα



Β' Ανδρικός Ρόλος: Κε Χούι Κουάν, Τα Πάντα Ολα



Β' Γυναικείος Ρόλος: Άντζελα Μπάσετ, Black Panther: Wakanda Forever



Ξενόγλωσση Ταινία: Argentina, 1985



Μουσική: Τζάστιν Χούρβιτζ, Babylon



Τραγούδι: Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj - Naatu Naatu (RRR)



Καλύτερη Ταινία - Animation: Guillermo del Toro’s Pinocchio



Τιμητικό Βραβείο Cecil B. Demille: Έντι Μέρφι





Τηλεοπτικές Κατηγορίες



Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα: House of the Dragon



Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Κωμωδία: Abbott Elementary



A' Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Κέβιν Κόστνερ, Yellowstone

Α' Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Ζεντάγια, Euphoria

Α' Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear



Α' Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία: Κουίντα Μπρούνσονο, Abbott Elementary



B' Ανδρικός Ρόλος: Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς, Abbot Elementary



Β' Γυναικείος Ρόλος: Τζούλια Γκάρνερ, Ozark



Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: The White Lotus: Sicily



Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Έβαν Πίτερς, Monster: The Jeffrey Dahmer Story



Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Αμάντα Σίφριντ, The Dropout



Β' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Black Bird



Β' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ, The White Lotus: Sicily





