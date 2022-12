Χρυσές Σφαίρες 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Top Gun: Maverick, Elvis, Avatar: The Way of Water διεκδικούν Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας

H 80ή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου του 2023.

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ανακοίνωσε σήμερα (Δευτέρα 12/12) τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023.



Μετά το μποϊκοτάζ από το Χόλιγουντ και την πανδημία, οι Χρυσές Σφαίρες επιστρέφουν στις οθόνες, ανοίγοντας την οσκαρική περίοδο με κάθε επισημότητα.



Την κούρσα των φετινών βραβείων οδηγεί το «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα που είναι υποψήφιο για 8 Χρυσές Σφαίρες. Ακολουθεί το «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All at Once) με 6 υποψηφιότητες, ενώ δυνατά χαρτιά θεωρούνται επίσης τα: «Babylon» του Ντάμιεν Σαζέλ και «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ με 5 υποψηφιότητες, όπως και το «Tár» του Τοντ Φιλντ με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ με 3 υποψηφιότητες.



Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία - Δράμα

The Fabelmans

Top Gun: Maverick

Elvis

Tár

Avatar: The Way of Water

Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Babylon

Triangle of Sadness

Σκηνοθεσία

Στίβεν Σπίλμπεργκ, The Fabelmans

Μάρτιν ΜακΝτόνα, The Banshees of Inisherin

Τζέιμς Κάμερον, Avatar: The Way of Water

Μπαζ Λούρμαν, Elvis

Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, Τα Πάντα Ολα

Σενάριο

Μάρτιν ΜακΝτόνα, The Banshees of Inisherin

Τοντ Φιλντ, Tár

Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, Τα Πάντα Ολα

Σάρα Πόλεϊ, Women Talking

Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τόνι Κούσνερ, The Fabelmans

Α' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα

Όστιν Μπάτλερ, Elvis

Μπρένταν Φρέιζερ, The Whale

Μπιλ Νάι, Living

Χιου Τζάκμαν, The Son

Τζέρεμι Πόουπ, The Inspection

Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα

Κέιτ Μπλάνσετ, Tár

Μισέλ Γουίλιαμς, The Fabelmans

Βαϊόλα Ντέιβις, The Woman King

Άνα ντε Άρμας, Blonde

Ολίβια Κόλμαν, Empire of Light

Α' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Κόλιν Φάρελ, The Banshees of Inisherin

Ντάνιελ Κρεγκ, Glass Onion: A Knives Out Mystery

Ντιέγκο Κάλβα, Babylon

Άνταμ Ντράιβερ, White Noise

Ρέιφ Φάινς, The Menu

Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Λέσλι Μάνβιλ, Mrs. Harris Goes to Paris

Μάργκο Ρόμπι, Babylon

Άνια Τέιλορ-Τζόι, The Menu

Έμα Τόμπσον, Good Luck to You, Leo Grande

Μισέλ Γέο, Τα Πάντα Ολα

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπάρι Κέογκαν, The Banshees of Inisherin

Μπραντ Πιτ, Babylon

Κε Χούι Κουάν, Τα Πάντα Ολα

Έντι Ρέντμεϊν, The Good Nurse

Μπρένταν Γκλίσον, The Banshees of Inisherin

Β' Γυναικείος Ρόλος

Τζέιμι Λι Κέρτις, Τα Πάντα Ολα

Άντζελα Μπάσετ, Black Panther: Wakanda Forever

Κάρεϊ Μάλιγκαν, She Said

Κέρι Κόντον, The Banshees of Inisherin

Ντόλι Ντε Λιόν, The Triangle of Sadness

Ξενόγλωσση Ταινία

RRR

All Quiet on the Western Front

Close

Argentina, 1985

Decision to Leave

Μουσική

Κάρτερ Μπέργουελ, The Banshees of Inisherin

Αλεξάντρ Ντεσπλά, Guillermo Del Toro's Pinocchio

Χίλντουρ Γκούντναντότιρ, Women Talking

Τζάστιν Χούρβιτζ, Babylon

Τζον Γουίλιαμς, The Fabelmans

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Τέιλορ Σουίφτ - Carolina (Where the Crawdads Sing)

Ρέμπεν Κατζ και Γκιγιέρμο ντελ Τόρο - Ciao Papa («Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Lady Gaga και BloodPop - Hold my Hand (Top Gun: Maverick)

Tems, Λούντβιχ Γκόρανσον, Ριάνα, Ράιαν Κούγκλερ - Lift me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj - Naatu Naatu (RRR)

Καλύτερη Ταινία - Animation

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Turning Red

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Inu-Oh

Τηλεοπτικές Κατηγορίες

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα

House of the Dragon

The Crown

Severance

Better Call Saul

Ozark

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Κωμωδία

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Hacks

The Bear

Wednesday

A' Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Τζεφ Μπρίτζες, The Old Man

Κέβιν Κόστνερ, Yellowstone

Μπομπ Οντενκερ, Better Call Saul

Άνταμ Σκοτ, Severance

Ντίεγκο Λούνα, Andor

Α' Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Ζεντάγια, Euphoria»

Ιμέλντα Στόντον, The Crown

Έμα Ντ' Αρσι, House of the Dragon

Λόρα Λίνεϊ, Ozark

Χιλαρι Σουόνκ, Alaska Daily

Α' Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear

Στίβ Μάρτιν, Only Murders in the Building

Μπιλ Χέιντερ, Barry

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Ντόναλντ Γκλόβερ, Atlanta

Α' Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Κουίντα Μπρούνσονο, Abbott Elementary

Κάλεϊ Κουόκο, The Flight Attendant

Σελένα Γκομέζ, Only Murders in the Building

Τζένα Ορτέγκα, Wednesday

Τζιν Σμαρτ, Hacks

B' Ανδρικός Ρόλος

Τζον Λίθγκοου, The Old Man

Τζόναθαν Πράις, The Crown

Τζον Τουρτούρο, Severance

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς, Abbot Elementary

Χένρι Γουίνκλερ, Barry

Β' Γυναικείος Ρόλος

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, The Crown

Χάνα Αινμπίντερ, Hacks

Τζούλια Γκάρνερ, Ozark

Τζανέλ Τζέιμς, Abbot Elementary

Σέριλ Λι Ραλφ, Abbot Elementary

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

The White Lotus: Sicily

The Dropout

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Pam & Tommy

Black Bird

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Έβαν Πίτερς, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Τάρον Ετζερτον, Black Bird

Σεμπάστιαν Σταν, Pam and Tommy

Άντριου Γκάρφιλντ, Under the Banner of Heaven

Κόλιν Φερθ, Τhe Staircase

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Τζέσικα Τσαστέιν, George & Tammy

Τζούλια Γκάρνερ, Inventing Anna

Λίλι Τζέιμς, Pam & Tommy

Τζούλια Ρόμπερτς, Gaslit

Αμάντα Σίφριντ, The Dropout

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Φ. Μάρεϊ Έιμπράχαμ, The White Lotus: Sicily

Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Black Bird

Σεθ Ρόγκεν, Pam and Tommy

Ρίτσαρντ Τζένκινς, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Ντόμναλ Γκλίζον, The Patient

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Νίσι Νας-Μπετς, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Τζένιφερ Κούλιτζ, The White Lotus: Sicily

Κλερ Ντέινς, Fleishman in Trouble

Ντέιζι Εντγκαρ-Τζόουνς, Under the Banner of Heaven

Όμπρεϊ Πλάζα, The White Lotus: Sicily



