Χρυσές Σφαίρες 2023: Ο Έντι Μέρφι τρολάρει τον Γουίλ Σμιθ για το χαστούκι στα Όσκαρ

Ο Έντι Μέρφι ήταν απολαυστικός στον ευχαριστήριο λόγο του για το τιμητικό βραβείο που έλαβε στις φετινές Χρυσές Σφαίρες.

Η 80ή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, που πραγματοποιήθηκε πριν μερικές ώρες στο The Beverly Hilton της Καλιφόρνια, μεταξύ άλλων, τίμησε τον Έντι Μέρφι για το σύνολο της καριέρας του και την προσφορά του στον κινηματογράφο.

Ο 61χρονος ηθοποιός ο οποίος μετράει πάνω από 40 χρόνια στο χώρο του θεάματος και του κινηματογράφου, τιμήθηκε με το βραβείο Cecil B. DeMille. Ωστόσο από έναν κωμικό σαν τον Έντι Μέρφι, όλα πρέπει να περιμένουμε, γεγονός που αποδείχτηκε περίτρανα στον ευχαριστήριο λόγο του.

Συγκεκριμένα, ο Μέρφι τρόλαρε τον Γουίλ Σμιθ, για το χαστούκι που έριξε στον Κρις Ροκ στην περσινή τελετή των βραβείων Όσκαρ, όταν ο παρουσιαστής της βραδιάς αστειεύτηκε με τη σύζυγο του Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ.

Ο Έντι Μέρφι είχε λοιπόν να δώσει μια συμβουλή σε όποιον ήθελε να έχει «επιτυχία, ευημερία, μακροζωία και ψυχική ηρεμία» Και όπως έκανε γνωστό, το απλό αυτό σχέδιο ακολούθησε σε όλη την καριέρα του.



«Είναι πολύ απλό, απλά κάντε αυτά τα τρία πράγματα:

Να πληρώνετε τους φόρους σας.

Να κοιτάτε μόνο τη δουλειά σας.

Να κρατάτε το όνομα της γυναίκας του Γουίλ Σμιθ μακριά από το γ@@@@@@ο στόμα σας».

Σημειώνεται ότι μεγάλοι νικητές της 80ής τελετής των βραβείων ήταν το «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που έφυγε με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Δράμα, όπως και η μαύρη κωμωδία «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, που μεταξύ άλλων κέρδισε και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία.



Επίσης, ο Όστιν Μπάτλερ απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του Elvis στην ομώνυμη ταινία και η Κέιτ Μπλάνσετ το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου στην κατηγορία Δράμα για την ερμηνεία της στο Tár.



