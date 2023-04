Έρχεται νέα prequel σειρά του «Game of Thrones»

Μετά το House of the Dragon, το HBO ετοιμάζει και νέα prequel σειρά του Game of Thrones που θα εστιάζει στον πρώτο βασιλιά που έκατσε στον Iron Throne.

Ένα νέο prequel του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.



Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο και θα εστιάζει στον Aegon I Targaryen. H σειρά θα αφηγηθεί καλύτερα την ιστορία του Aegon και πώς ο ίδιος και οι αδελφές-σύζυγοί του, Visenya και Rhaenys κατάφεραν με τον στρατό και τους δράκους τους να κατακτήσουν τα έξι από τα επτά βασίλεια του Westeros, με εξαίρεση το Dorne.



Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη των φαν του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ο Aegon I είναι ο πρώτος βασιλιάς του Westeros, ο ιδρυτής του Οίκου των Targaryen και φυσικά ο πρώτος βασιλιάς που έκατσε στον Iron Throne (Σιδηρούν Θρόνο).



H σειρά θα τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και φυσικά πριν από το House of The Dragon, ενώ μέχρι στιγμής η παραγωγή αναζητά σεναριογράφο.



Πηγές αναφέρουν επίσης ότι μπορεί να υπάρξει και μια prequel ταινία από το HBO και τη Warner Bros. που στη συνέχεια θα οδηγούσε στα γεγονότα της σειράς, ωστόσο τα σχέδια παραμένουν ρευστά προς το παρόν.

Θυμίζουμε ότι μετά την παγκόσμια επιτυχία του «Game of Thrones», το ΗΒΟ έχει ανακοινώσει την πρόθεση να αναπτύξει μια σειρά πρότζεκτ που διαδραματίζονται στον κόσμο του Westeros με τη συμβολή μάλιστα του ίδιου του συγγραφέα των βιβλίων, Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.

Από τα πολυάριθμα έργα που ανακοινώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο που έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα είναι το House of the Dragon. Η σειρά έκανε πρεμιέρα με την πρώτη της σεζόν τον Αύγουστο του 2022, ενώ αυτή τη στιγμή ξεκινά και η παραγωγή της δεύτερης σεζόν.



Μάλιστα, όπως μάθαμε πρόσφατα από το Deadline, το δεύτερο μέρος του prequel του Game of Thrones θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, δηλαδή δύο επεισόδια λιγότερα από την πρώτη σεζόν.



Η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2024.



