Στα σκαριά νέα spin-off σειρά του Game of Thrones

Το νέο spin-off του Game of Thrones βασίζεται στο Tales of Dunk & Egg του Τζορτ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Στα σκαριά βρίσκεται ακόμα ένα spin-off του Game of Thrones. Ο λόγος για το Tales of Dunk & Egg, το οποίο απέκτησε σεναριογράφο και εκτελεστικό παραγωγό στο πρόσωπο του Στιβ Κόνραντ, δημιουργός του τηλεοπτικού Patriot της Amazon.



Η νέα spin-off σειρά θα βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, «Tales of Dunk and Egg» και θα είναι prequel του Game of Thrones.



Η είδηση για μια spin-off σειρά Tales of Dunk & Egg είχε γίνει γνωστή ήδη από τις αρχές του έτους, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχαν ανακοινωθεί νεότερα σχετικά με το πρότζεκτ. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες η παραγωγή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και τα επεισόδια θα είναι ωριαία.



Θυμίζουμε ότι μέσα στο 2022 περιμένουμε να κυκλοφορήσει το House of the Dragon, ακόμα μια prequel σειρά του Game of Thrones.





To βιβλίο Tales of Dunk & Egg

Tales of Dunk and Egg



Η ιστορία τοποθετείται 90 χρόνια πριν τα γεγονότα του A Song of Ice and Fire του Μάρτιν, στο οποίο βασίστηκε το τηλεοπτικό Game of Thrones. Ακολουθεί τις περιπέτειες του Ser Duncan the Tall (Dunk) και του νεαρού Aegon V Targaryen (Egg) o οποίος στη συνέχεια έγινε βασιλιάς του Westeros.



Ο Μάρτιν έχει κυκλοφορήσει τρεις νουβέλες βασισμένες στις περιπέτειες των δύο χαρακτήρων: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) και The Mystery Knight (2010).



Το 2015, οι τρεις ιστορίες κυκλοφόρησαν σε έναν τόμο με τίτλο A Knight of the Seven Kingdoms. Στα ελληνικά κυκλοφορεί υπό τον τίτλο O Ιππότης των Επτά Βασιλείων από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

O Ιππότης των Επτά Βασιλείων







