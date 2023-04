To HBO ανακοίνωσε νέα prequel σειρά του Game of Thrones

H νέα prequel σειρά του Game of Thrones θα βασίζεται στα βιβλία Tales of Dunk and Egg του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.

To HBO μόλις ανακοίνωσε ακόμα ένα spin-off του Game of Thrones και του.



Πρόκειται για τη νέα prequel σειρά «A Kinght of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» που βασίζεται στα βιβλία Tales of Dunk and Egg του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και βρισκόταν στα σκαριά ήδη από το 2021. Η ευχάριστη είδηση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του λανσαρίσματος της νέας streaming πλατφόρμας, Max η οποία θα αντικαταστήσει το HBO Max.



Η νέα σειρά θα τοποθετείται εκατό χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones. H επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιόντουσαν στο Westeros... ένας νεαρός, αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Σερ Duncan ο Ψηλός, και ο μικροκαμωμένος ακόλουθος του, ο Egg. Τοποθετημένο σε μια εποχή που η γενιά των Targaryen κατέχει ακόμα τον Σιδερένιο Θρόνο [Irone Throne] και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμα χαθεί από τη μνήμη των ζωντανών, σπουδαία πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνα κατορθώματα περιμένουν αυτούς τους απίθανους και ασύγκριτους φίλους."

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός συγγραφέας των βιβλίων θα είναι σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς. Ο Μάρτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η πρώτη σεζόν θα αφορά το πρώτο βιβλίο της σειράς.



Για την ιστορία αναφέρουμε πως το μυθιστόρημα το Μάρτιν εκδόθηκε σε τρία μέρη: τα Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) και The Mystery Knight (2010). Επίσης, το 2015 επαναδημοσιεύτηκε ως ένας τόμος υπό τον τίτλο A Knight of the Seven Kingdoms (O Ιππότης των Επτά Βασιλείων, εκδόσεις Μεταίχμιο). Θεωρητικά, αν ο Μάρτιν... στρωθεί στο γράψιμο κάποτε, θα κυκλοφορήσει και το τέταρτο μέρος της σειράς.

Θυμίζουμε ότι το HBO σχεδιάζει έναν αριθμό spin-off του, μεταξύ των οποίων ένα prequel για το Sea Snake και μια σειρά για τον Jon Snow του Κιτ Χάρινγκτον. Άγνωστο παραμένει ακόμα αν σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ένα prequel για τον Aegon Ι Targaryen, το οποίο πρόσφατα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ωστόσο, πηγές ξεκαθαρίζουν στο EW, ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στα άμεσα, τουλάχιστον, σχέδια.

Σε άλλα νέα, θυμίζουμε ότι τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του House of the Dragon έχουν ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Tales of Dunk and Egg

Η ιστορία τοποθετείται 90 χρόνια πριν τα γεγονότα του A Song of Ice and Fire του Μάρτιν, στο οποίο βασίστηκε το τηλεοπτικό Game of Thrones. Ακολουθεί τις περιπέτειες του Ser Duncan the Tall (Dunk) και του νεαρού Aegon V Targaryen (Egg) o οποίος στη συνέχεια έγινε βασιλιάς του Westeros.



Ο Μάρτιν έχει κυκλοφορήσει τρεις νουβέλες βασισμένες στις περιπέτειες των δύο χαρακτήρων: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) και The Mystery Knight (2010).



Το 2015, οι τρεις ιστορίες κυκλοφόρησαν σε έναν τόμο με τίτλο A Knight of the Seven Kingdoms. Στα ελληνικά κυκλοφορεί υπό τον τίτλο O Ιππότης των Επτά Βασιλείων από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

O Ιππότης των Επτά Βασιλείων





