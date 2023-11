Disney 100 The Concert: Δύο συναυλίες στο Radiocity Theater της Θεσσαλονίκης

Το Disney 100 The Concert έρχεται στο Radiocity Theater της Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου - Η προπώληση ξεκίνησε

Μια ολοκαίνουργια συναυλία που δημιουργήθηκε ειδικά για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Disney και περιοδεύει σε όλο τον κόσμο!

Πρωταγωνιστούν τα μεγαλύτερα αστέρια του West End: Ben Forster (The Phantom of the Opera), Rachel John (Hamilton), Lauren Samuels (Cinderella), Adrian Hansel (Guys and Dolls), Rob Houchen (Les Miserables) και η Νάντια Μπουλέ σε διπλό ρόλο, στην παρουσίαση και στο τραγούδι.

Θα δούμε αποσπάσματα από τις πιο αγαπημένες ταινίες της Disney σε γιγαντοοθόνη, ενώ ταυτόχρονα τα κλασικά μουσικά θέματα θα ζωντανεύουν στη σκηνή από μια ορχήστρα 56 μουσικών και τις μαγευτικές φωνές των τραγουδιστών του West End, συνθέτοντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία.

Θα ακούσουμε τραγούδια από ταινίες με τις οποίες μεγαλώσαμε. Τις ταινίες που μας έμαθαν να ονειρευόμαστε… Όπως τον Alladin, Lion King, Little Mermaid, Frozen, Beauty and the Beast, Mary Poppins, Encanto, και πολλές ακόμη, καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια από τον κόσμο της Pixar, του Star Wars και της Marvel.

"Τα όνειρα είναι μια ευχή που κάνει η καρδιά".

Αυτό μας έμαθε στα χρόνια που πέρασαν η Disney. Από την ίδρυση της το 1923, η Walt Disney Company έχει ενσωματώσει τη φαντασία, τη μαγεία και τα μεγάλα συναισθήματα σε μια σχεδόν βιωματική εμπειρία. Μεγαλώσαμε με τις ταινίες της. Γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, αλλά κυρίως διδαχθήκαμε πολλά πράγματα για την ζωή. Να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Να ακολουθούμε τα όνειρά μας, με οποιοδήποτε κόστος… Είτε κάτω από την θάλασσα, είτε στα βάθη της ζούγκλας, ή απλά σε ένα παιδικό δωμάτιο. Τα τραγούδια αυτών των ιστοριών έχουν αγγίξει τις καρδιές και έχουν συγκινήσει ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Αρκεί μόνο μια μαγική ομπρέλα για να μας ταξιδέψει και πάλι στο όνειρο…

Η περιοδεία Disney 100: the concert αποτελεί μέρος των επίσημων εορτασμών για τα 100 χρόνια της Disney. 100 χρόνια περιπέτειας, 100 χρόνια συναισθημάτων, και 100 χρόνια Disney μαγείας! Ελάτε μαζί μας σε αυτό το μαγικό ταξίδι!

Πληροφορίες



DISNEY 100

Radiocity Theater

Τρίτη 26 & Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Διεύθυνση Ορχήστρας: Δημοσθένης Φωτιάδης

Τραγουδούν: Ben Forster - Lauren Samuels - Rachel John - Rob Houchen - Andrian Hansel και η Νάντια Μπουλέ.

Παρουσίαση: Νάντια Μπουλέ

Ensemble: Πάνος Παταγιάννης - Μαρία Παπαδοπούλου - Δανάη Τσιρώνη - Ραφαήλ Κριτούλης

Προπώληση: more.com

Ώρα έναρξης:

Τρίτη 26/12: 16:00 & 19:30

Τετάρτη 27/12: 15:00 & 19:30

Τιμές Εισιτηρίων Tιμές

VIP 60€ | Α Ζώνη 50€ | Β Ζώνη 40€ | Γ Ζώνη 30€

Δ Ζώνη 25€ | Ε Ζώνη 20€

Παιδικού Εισιτηρίου

VIP 39€ | Α Ζώνη 29€ | Β Ζώνη 23€ | Γ Ζώνη 19€

Δ Ζώνη 16€ | Ε Ζώνη 15€



Παραγωγή / Διοργάνωση:

People Entertainment Group



