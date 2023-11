Ρίντλεϊ Σκοτ - To άγριο κράξιμο στους Γάλλους: «Δεν χωνεύουν ούτε τους εαυτούς τους»

Ποιος είδε τον Ρίντλεϊ Σκοτ και δεν τον φοβήθηκε - Απαντά στην αρνητική κριτική των Γάλλων, για τη νέα του ταινία «Napoleon»

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ ​​τα βάζει με τους Γάλλους κριτικούς της νέας του ταινίας «Napoleon». Η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστές τους Χοακίν Φίνιξ και Βανέσα Κίρμπι, αφηγείται την ιστορία του διαβόητου Γάλλου Αυτοκράτορα, Ναπολέοντα Βοναπάρτη, την άνοδό του στην εξουσία και την τελική πτώση του πριν από το θάνατό του το 1821.



Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου, αλλά ορισμένοι Γάλλοι κριτικοί δεν είδαν με καλό μάτι το νέο ιστορικό δράμα του Σκοτ.

Ο ιστορικός Patrice Gueniffey γράφοντας στο περιοδικό Le Point χαρακτήρισε την ταινία ως «πολύ αντιγαλλική» και ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν «πολλά ιστορικά λάθη».

Ο 85χρονος σκηνοθέτης, απάντησε, λέγοντας στο BBC News: «Οι Γάλλοι δεν χωνεύουν ούτε τους εαυτούς τους. Στο κοινό στο οποίο το έδειξα στο Παρίσι, το αγάπησαν».

Αλλά και το GQ France χαρακτήρισε το φιλμ «βαθιά αδέξιο, αφύσικο και ακούσια αστείο» ενώ η Le Figaro έγραψε: «Barbie and Ken under the Empire» (Η Μπάρμπι και ο Κεν στην εποχή της Αυτοκρατορίας).

Το σενάριο του Ναπολέοντα υπογράφει ο Ντέιβιντ Σκάρπα. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, που ζει στη Γαλλία, βρίσκεται πίσω από ταινίες όπως: House of Gucci, Gladiator, Black Hawk Down και Kingdom of Heaven.

«Έχω κάνει πολλές ιστορικές ταινίες. Πάντα με διασκεδάζει όταν ένας κριτικός μου λέει "Αυτό δεν συνέβη στην Ιερουσαλήμ". Απαντώ, "Ήσουν εκεί;". Αυτή είναι η γ@@@@@ απάντηση», λέει ο Σκοτ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους The Sunday Times εξήγησε: «Ο Ναπολέων πεθαίνει τότε, 10 χρόνια αργότερα, κάποιος γράφει ένα βιβλίο. Μετά κάποιος παίρνει αυτό το βιβλίο και γράφει ένα άλλο, και έτσι, 400 χρόνια αργότερα, υπάρχει πολλή φαντασία [στα βιβλία ιστορίας]».

«Όταν έχω προβλήματα με ιστορικούς», συνέχισε, «Ρωτάω: "Συγγνώμη, φίλε, ήσουν εκεί; Όχι; Λοιπόν, βούλωσε το στόμα σου τότε!"».



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σκοτ τα βάζει με τους επικριτές της ταινίας. Πρόσφατα, έστειλε ένα απλό αλλά ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους επισημαίνουν ανακρίβειες στο «Napoleon»: «Get a life» (Αποκτήστε ζωή), με λίγα λόγια «βρείτε κάτι πιο χρήσιμο να κάνετε στη ζωή σας».





