«The House of the Dragon»: Πρώτο τρέιλερ για τη 2η σεζόν του prequel του «Game of Thrones»

Η δεύτερη σεζόν της σειράς House of The Dragon, θα κυκλοφορήσει στο Μax νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε.

H πλατφόρμα streaming του ΗΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του «The House of the Dragon».

Όπως είχε γίνει πρόσφατα γνωστό -προς μεγάλη χαρά των φαν- ο δεύτερος κύκλος του prequel του Game of Thrones πρόκειται να κυκλοφορήσει νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε και υπολογίζαμε. Συγκεκριμένα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές καλοκαιριού του 2024 και θα αποτελείται από 8 επεισόδια, αντί για 10 που είχε ο πρώτος κύκλος.

Θυμίζουμε ότι η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon ξεκίνησε γυρίσματα στις 11 Απριλίου, ωστόσο δεν επηρεάστηκε από την απεργία των σεναριογράφων του Χόλιγουντ που ξεκίνησε στις 2 Μαΐου και έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, καθώς τα σενάρια της σειράς είχαν ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πολλά για την πλοκή του επερχόμενου κύκλου, αν και έχει ειπωθεί ότι θα εμφανιστούν περισσότεροι δράκοι. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι μια μεγάλη μάχη που επρόκειτο να δούμε στη δεύτερη σεζόν, θα μεταφερθεί τελικά στον τρίτο κύκλο.



Επίσης, η δεύτερη σεζόν αναμένεται να αφηγηθεί τις ιστορίες αρκετών χαρακτήρων παράλληλα με εκείνες των Alicent και Rhaenyra και των οίκων τους που πλέον έρχονται αντιμέτωποι. Η πλοκή θα ξετυλιχτεί με πιο γρήγορο και έντονο ρυθμό, ενώ αναμένεται να δούμε και επικές μάχες.

Στο καστ προστίθενται οι: Gayle Rankin ως Alys Rivers, Simon Russell Beale ως Ser Simon Strong, Freddie Fox ως Ser Gwayne Hightower και Abubakar Salim ως Alyn of Hull. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς επιστρέφουν οι: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno και Rhys Ifans.

Βασισμένο στο Fire & Blood του Τζορτζ. Ρ.Ρ. Μάρτιν, το House of the Dragon εξιστορεί την άνοδο και την πτώση των Targaryens. Διαδραματίζεται 200 ​​χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.



