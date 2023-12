Τζον Λένον: «Ή από αεροπορικό δυστύχημα θα πάω ή από σφαίρα τρελού θαυμαστή μου»

Είναι 8 Δεκεμβρίου του 1980. Ο Τζον Λένον πέφτει νεκρός από τους πυροβολισμούς του... θαυμαστή του, Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν

Είναι 8 Δεκεμβρίου του 1980. Ο Τζον Λένον επιστρέφει στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, από το Record Plant Studio όπου έχει ηχογραφήσει τα τραγούδια Walking on A Thin Ice και It happened που προορίζονταν για τον επόμενο δίσκο του. Είναι 11 το βράδυ. Το πρώην «Σκαθάρι» βγαίνει από τη λιμουζίνα του και δέχεται πισώπλατα πέντε πυροβολισμούς από έναν... θαυμαστή του, τον 25χρονο -τότε- Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, οι μισές σφαίρες διαπέρασαν το αριστερό μέρος του σώματός του στο ύψος του στήθους, ενώ οι υπόλοιπες τον τραυμάτισαν κοντά στον αριστερό ώμο. Όλες προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία, ωστόσο μια σφαίρα διαπέρασε την αορτή του. Ήταν η θανάσιμη.

O δολοφόνος του Τζον Λένον, Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν ΑΡ

Μεταφερόμαστε λίγες ώρες νωρίτερα. Ο Τσάπμαν περιμένει τον Λένον έξω από το σπίτι και του ζητάει ένα αυτόγραφο. Εκείνος υπογράφει πάνω στο εξώφυλλο του δίσκου Double Fantasy.

Ο χρόνος τρέχει ξανά. Βρισκόμαστε ξανά στη σκηνή της δολοφονίας, λίγα λεπτά αφότου ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Αν και βαριά τραυματισμένος, ο Τζον Λένον προσπαθεί να συρθεί προς το σπίτι του. Ο Τσάπμαν στέκεται ακόμα εκεί. Είναι απόλυτα ήρεμος. Βγάζει το παλτό του και περιμένει να έρθει η αστυνομία να τον συλλάβει. Εκτός από το όπλο του εγκλήματος, πάνω του έχει ακόμα το υπογεγραμμένο αντίτυπο του δίσκου Double Fantasy, ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος Ο φύλακας στη σίκαλη (The Catcher in the Rye) του Τζερόμ Ντέιβιντ Σάλιντζερ και κασέτες με τραγούδια των Beatles.

Ακούγονται οι σειρήνες του ασθενοφόρου, τώρα ο Λένον μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ρούσβελτ. Οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Υποκύπτει στα τραύματά του 15 λεπτά αργότερα.





PHOTO GALLERY Photo 1/4 Θαυμάστρια του Λένον θρηνεί για τον χαμό του πρώην Σκαθαριού Πηγή: AP Photo 2/4 Εκατοντάδες κόσμου στο σημείο της δολοφονίας του Λένον Πηγή: AP Photo 3/4 Οι θαυμαστές αφήνουν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας Πηγή: AP Photo 4/4 Οι θαυμαστές αφήνουν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας Πηγή: AP

O Τσάπμαν έχει καταδικαστεί σε ισόβια και βρίσκεται στη φυλακή από το 1981. Έντεκα φορές έχει υποβάλλει αίτημα για την αναστολή της φυλάκισής του το οποίο έχει απορριφθεί. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την πράξη του «αποτρόπαια και εγωιστική», ενώ το 2004 ομολόγησε πως ένας από τους λόγους που τον ώθησαν στην εγκληματική του ενέργεια ήταν η επιθυμία του να προβληθεί, καθώς μέχρι τότε ένιωθε ότι ήταν ασήμαντος.

Ο Λένον λες και είχε δει τον θάνατό του... «Να δείτε που θα πάω είτε από αεροπορικό δυστύχημα ή από σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου» έλεγε.

Ο Τζον Λένον το 1964 ΑΡ

10+1 φράσεις του Τζον Λένον



«Ένα μέρος μου υποπτεύεται ότι είμαι looser και το άλλο μέρος μου πιστεύει ότι είμαι ο Παντοδύναμος Θεός».

«Είναι καλύτερα να ξεθωριάσεις σαν γέρος στρατιώτης παρά να καείς».

«Δεν πιστεύω πλέον στον μύθο, και οι Beatles είναι ένας άλλος μύθος. Το όνειρο τελείωσε».



«Δεν υπάρχει άλλος χρόνος εκτός από το παρόν. Οτιδήποτε άλλο είναι χάσιμο χρόνου».

«Αν όλοι ζητούσαν ειρήνη αντί για άλλη τηλεόραση, τότε θα υπήρχε ειρήνη».

«Η τέχνη είναι μόνο ένας τρόπος έκφρασης του πόνου».



«Η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει ενώ είσαι απασχολημένος με άλλα σχέδια».



«Όλοι σε αγαπούν όταν είσαι έξι μέτρα μέσα στο έδαφος».



«Αν προσπαθήσατε να δώσετε ένα άλλο όνομα στο rock and roll, θα μπορούσατε να το ονομάσετε "Chuck Berry"».

«Ο ταχυδρόμος θέλει αυτόγραφο. Ο οδηγός ταξί θέλει μια φωτογραφία. Η σερβιτόρα θέλει χειραψία. Όλοι θέλουν ένα κομμάτι σου».

«Δεν πιστεύω στη δολοφονία όποιος και αν είναι ο λόγος!».



Διαβάστε επίσης





The Beatles: Στην κορυφή των τσαρτ για πρώτη φορά έπειτα από 54 χρόνια

O Πίτερ Τζάκσον πίσω από το συγκινητικό μουσικό βίντεο για το τελευταίο τραγούδι των Beatles

Beatles: H ιστορία πίσω από το τελευταίο τραγούδι τους που μόλις κυκλοφόρησε