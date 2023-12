AFI: Το «Poor Things» του Λάνθιμου στις 10 καλύτερες ταινίες του 2023

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ανακοίνωσε το Top 10 ταινιών για το 2023 δείχνοντας το δρόμο προς τα Όσκαρ

To AFI, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Kινηματογράφου, ανακοίνωσε τη λίστα με τις 10 κορυφαίες ταινίες για το 2023 και μέσα σε αυτή συναντάμε και το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.



Μετά τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και τις 7 υποψηφιότητες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, θα μπορούσε κανείς -δικαιολογημένα- να πει ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης οδεύει με γοργά και σταθερά βήματα προς τα Όσκαρ.



Εκτός από το Poor Things, το Top-10 του AFI περιλαμβάνει φυσικά τις δύο ταινίες που «έσωσαν» το φετινό box office, Barbie και Oppenheimer, το νέο έπος του Μάρτιν Σκορσέζε, Killers of the Flower Moon, το Maestro του Μπράντλεϊ Κούπερ, κ.ά.

Δείτε το Top του AFI για το 2023

American Fiction

Barbie

Killers of the Flower Moon

Maestro

May December

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Spider-Man: Across the Spider-Verse



Εκτός από τις ταινίες, το AFI επέλεξε και τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς, ξεχωρίζοντας τα: The Bear, Only Murders in the Building, The Last of Us, The Morning Show, Succession, κ.ά:

Abbott Elementary

The Bear

Beef

Jury Duty

The Last of Us

The Morning Show

Only Murders in the Building

Poker Face

Reservation Dogs

Succession

