Πολιτιστική ατζέντα: Η «ψηλή» Καραμπέτη, ο ξεκαρδιστικός Τσουβέλας και ο χριστουγεννιάτικος Γουόνκα

Τζωρτζίνα Ντούτση

15/12/2023 15:20

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα και όλοι ψάχνουμε χρόνο και λόγο να ξεφύγουμε έστω και λίγο από το πρόγραμμα της καθημερινότητας. Η διάθεση γίνεται πιο ανάλαφρη, οι προτάσεις διασκέδασης στην πόλη είναι δεκάδες και τα καλέσματα επίσης! Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και μπείτε με κέφι στο πνεύμα των γιορτινών ημερών.

Μουσική

Μίλτος Πασχαλίδης, Σταυρός του Νότου

Από αύριο Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα βρίσκεται στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, μια γνώριμη σκηνή για εκείνον.

Λίγο πριν «κλείσει» 30 χρόνια στη δισκογραφία, ο δημοφιλής τραγουδοποιός μας καλεί να θυμηθούμε τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του, γνωστά, διαχρονικά τραγούδια του, αλλά και πιο προσωπικά, κάποια σε ρυθμούς ροκ και κάποια σε πιο παραδοσιακούς.

Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου, Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Η Γλυκερία και η Μελίνα Ασλανίδου, συναντιούνται για πρώτη φορά οι δυο τους σε σταθερό χειμερινό πρόγραμμα, μετά τις περιοδείες τους μαζί και τις συμμετοχές τους σε άλλα σχήματα.

Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου στο Γυάλινο Ρούλα Ρέβη

Κάθε Σάββατο (και τις Παραμονές των γιορτών) μας παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό, αυθεντικό, και ιδιαίτερα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τα ντουέτα τους, αλλά και αγαπημένα τραγούδια – σταθμούς σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών.

Ηρώ Σαΐα, Θέατρο Άλσος

Η Ηρώ Σαΐα μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του Μαΐου στο Θέατρο Άλσος, επιστρέφει στον χαρούμενο και λουλουδένιο αυτό χώρο, επιστρατεύοντας όχι μόνο τη φωνή της αλλά και την τρέλα, τη χαρά και το συναίσθημά της ώστε να μας χαρίσει τέσσερις αξέχαστες βραδιές.

Με τραγούδια εξωτικά, τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, τραγούδια σπουδαίων συνθετών και επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, η Ηρώ Σαΐα μαζί με μια παρέα σπουδαίων μουσικών ενώνονται και φτιάχνουν ένα πρόγραμμα με κέφι, εκπλήξεις και συναίσθημα.



Νίκος Ζιώγαλας, Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος και Γιάννης Μηλιώκας, Σταυρός του Νότου Plus



Η ελληνική μουσική σκηνή τιμά τέσσερις αξεπέραστους καλλιτέχνες που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στον κόσμο της rock μουσικής. Οι Νίκος Ζιώγαλας, Γιάννης Γιοκαρίνης, "Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ" Παπαδόπουλος και Γιάννης Μηλιώκας αποτελούν αληθινούς θρύλους του είδους και έχουν επηρεάσει γενιές με τη μουσική τους. Από την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και για λίγες παραστάσεις.



Kadebostany, Fuzz

Οι Kadebostany -το project του Ελβετού dj/παραγωγού/συνθέτη Guillaume de Kadebostany aka Πρόεδρου Kadebostan που έχει αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό με πάθος -αντίστοιχο της ιδιοσυγκρασίας του ανορθόδοξα γοητευτικού δημιουργού, έρχονται στην Αθήνα το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας για το νέο τους άλμπουμ.

Μάριος Φραγκούλης και Γιώργος Περρή, Christmas Theater



Την περασμένη χρονιά η φαντασμαγορική σύμπραξη του Μάριου Φραγκούλη με τον Γιώργο Περρή, “Be Our Guest”, άφησε τις πιο γιορτινές αναμνήσεις σε μικρούς και μεγάλους. Με τον ίδιο ενθουσιασμό και κοσμοπολίτικο αέρα, ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής επιστρέφουν φέτος στη σκηνή (18-19/12) ως οικοδεσπότες για να μας χαρίσουν ακόμη μία αξέχαστη σειρά νέων συναυλιών με τίτλο Be Our Guest 2023 και να ταξιδέψουν όλη την οικογένεια στη μαγεία και την ζεστασιά των Χριστουγέννων.

Θέατρο

Τρεις ψηλές γυναίκες, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης Robert Wilson σκηνοθετεί το έργο Τρεις Ψηλές Γυναίκες του Edward Albee στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με πρωταγωνίστριες τρεις εξέχουσες Ελληνίδες ηθοποιούς, τη Ρένη Πιττακή, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και τη Λουκία Μιχαλοπούλου.



Δομημένο γύρω από τα θεμελιακά ερωτήματα του εαυτού και της θνητότητας, το σαρκαστικό έργο του Albee εμπνέεται από τον χαρακτήρα της δικής του μητέρας. Αντιμέτωπη πια με το τέλος του βίου της, περιβάλλεται από μία νοσηλεύτρια και μία δικηγόρο, οι οποίες παίρνουν τη μορφή του νεότερου εαυτού της. Με τη γνωστή του, ολιστική διαχείριση του χώρου και του χρόνου, ο Robert Wilson εξιστορεί μαεστρικά το αποτύπωμα το χρόνου, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές αντανακλάσεις που γεννά ο καθρέφτης της ζωής.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00. Σάββατο στις 18:00 & 21:00. Τετάρτη και Κυριακή στις 19:00.

Αλέξανδρος Τσουβέλας





Αλέξανδρος Τσουβέλας

Ο μέγιστος stand up κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας προσγειώνεται με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στο εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο πάρκο Le Mystere Melies. Σε ένα σκηνικό βγαλμένο από την Λαπωνία που δημιουργούν οι οθόνες 500 τμ, θα παρουσιάσει ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο Φάμπιουλους Κρίστμας Σόου με ένα best of της χρονιάς που φεύγει. Η επόμενη παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου.

Σινεμά

Γουόνκα (Wonka)

Όταν ο αισιόδοξος και γεμάτος δέος Γουίλι Γούονκα καταφθάνει στο κέντρο του κόσμου της σοκολατοποιίας, δεν έχει παρά μερικά κέρματα στην τσέπη του και ένα καπέλο γεμάτο όνειρα, συμπεριλαμβανομένου να ανοίξει το δικό του μαγαζί με σοκολάτες πλάι στους σπουδαιότερους σοκολατοποιούς του κόσμου. Αλλά σε αυτή τη μεγαλοπρεπή, αν όχι ανελέητη, πόλη, τα ελάχιστα χρήματα του Γουίλι κάνουν φτερά γρήγορα, και καταλήγει σε ένα μονοπάτι γεμάτο κακουχίες καθώς αναγκάζεται να δουλέψει σαν σκλάβος σε ένα πλυσταριό. Παρόλο που το μέλλον του Γουίλι διαγράφεται δυσοίωνο, το φρόνημα του παραμένει ακμαιότατο, αν και η σοκολατοποιία είναι ένας κλάδος πολύ πιο σκληρός από αυτό φαίνεται και η ευφυία του δεν τυχαίνει θερμής υποδοχής από το αδίστακτο Καρτέλ της Σοκολάτας, που θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει την πελατεία δική του. Όμως, χάρη στη μοναδικότητα και τις ιδιοφυείς ιδέες του και με τη βοήθεια μερικών εντυπωσιακών φίλων -ειδικά μιας πανέξυπνης ορφανής νεαρής που ακούει στο όνομα Νουντλ- ο Γουίλι είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να αξιοποιήσει τα ταλέντα και το πείσμα του για να εκπληρώσει το όνειρο του.



Μέσα από τη μαγευτικά λαχταριστή, καμιά φορά επικίνδυνη, αισιόδοξη περιπέτεια που θα ακολουθήσει, ο Γουίλι ανακαλύπτει ότι, ενώ οι περισσότεροι στο διάβα του προτιμούν την απληστία από την καλοσύνη, κάθε εμπόδιο είναι για καλό… Το μόνο που χρειάζεται είναι αγνή φαντασία.

Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ. Πρωταγωνιστούν: Τιμοτέ Σαλαμέ, Κέιλα Λέιν, Κίγκαν-Μάικλ Κι, Πάτερσον Τζόσεφ, Ματ Λούκας, Μάθιου Μπέιντον, Σάλι Χόκινς, Ρόουαν Άτκινσον, Τζιμ Κάρτερ, Ολίβια Κόλμαν, Χιου Γκραντ, Νατάσα Ρόθγουελ, Ριτς Φούλτσερ, Ράκι Θάκρα, Τομ Ντέιβις, Κόμπνα Χόλντμπρουκ Σμιθ.

Βιβλίο

Το Ειδώλιο, Βικτόρια Χίσλοπ

To νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Όταν η Χέλενα κληρονομεί το διαμέρισμα των παππούδων της στην Αθήνα, κυριεύεται από τις αναμνήσεις των καλοκαιριών που είχε περάσει μαζί τους στα παιδικά της χρόνια κατά, την περίοδο της χούντας. Ο σκληρός και απόμακρος παππούς της ήταν στρατηγός στο δικτατορικό καθεστώς και, καθώς η Χέλενα ξεσκαρτάρει τα σκονισμένα δωμάτια, ανακαλύπτει πλήθος πολύτιμων αντικειμένων και αρχαιοτήτων. Πώς κατάφερε ο παππούς της να συγκεντρώσει έναν τέτοιο θησαυρό; Και ποιο ήταν το ανθρώπινο τίμημα;

Η αποφασιστικότητα της Χέλενα να βρει τις απαντήσεις μετατρέπεται σε ενθουσιασμό όταν ο έρωτάς της για τον αινιγματικό Νικ την οδηγεί να εργαστεί εθελοντικά μαζί του σε μια ανασκαφή σε ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί. Τα ευρήματά τους θα γιγαντώσουν τη λαχτάρα της να προστατέψει τα αρχαία κειμήλια και να καταλάβει από πού προήλθε η συλλογή του παππού της.

Άθελά της βρίσκεται μπλεγμένη σ’ ένα επικίνδυνο δίκτυο αρχαιοκαπηλίας και αντιμέτωπη με μια προδοσία που θα κλονίσει τον κόσμο της και όλα όσα πίστευε και ένιωθε. Θα μπορέσει να βρει το κουράγιο να συγχωρήσει και να προχωρήσει στη ζωή της;



