Έμα Γουάτσον: Η «Ερμιόνη» του Χάρι Πότερ εξηγεί γιατί δεν τη βλέπουμε πια σε ταινίες

Η Έμα Γουάτσον εξηγεί το λόγο που θέλησε να αποτραβηχτεί για λίγο από τον κινηματογράφο

Η Έμα Γουάτσον που μας πρωτοσυστήθηκε ως «Ερμιόνη» μέσα από τον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ, εξήγησε το λόγο που δεν τη βλέπουμε πια σε ταινίες.

Η 33χρονη ηθοποιός εκτός από τις 8 ταινίες Χάρι Πότερ, έχει εμφανιστεί σε φιλμ όπως τα The Perks of Being a Wallflower, το live-action remake του Beauty and the Beast και το Bling Ring.

Ωστόσο, από τότε που έπαιξε τη Meg March στο Little Women της Γκρέτα Γκέργουικ το 2019, η Βρετανίδα δεν έχει εμφανιστεί σε καμία ταινία.

Η Γουάτσον αποκάλυψε στους Financial Times ότι επέλεξε να μείνει για λίγο μακριά από την υποκριτική επειδή «δεν ήταν πολύ χαρούμενη».

«Νομίζω ότι ένιωσα λίγο εγκλωβισμένη», εξήγησε και πρόσθεσε: «Αυτό που μου φάνηκε πολύ δύσκολο ήταν ότι έπρεπε να πάω εκεί έξω και να πουλήσω κάτι που πραγματικά δεν μπορούσα να ελέγξω. Να μιλάς για μια ταινία και να μπορεί κάθε δημοσιογράφος να ρωτάει, "Πώς ταιριάζει αυτό με την άποψή σου;". Ήταν πολύ δύσκολο να είμαι το πρόσωπο και ο εκπρόσωπος για πράγματα στα οποία δεν είχα εμπλακεί κατά τη διαδικασία».

Η Βρετανίδα ένιωσε ότι «δεν είχε φωνή» στις συνεντεύξεις για τη δουλειά της, και ότι μετά μισούσε τον εαυτό της, έτσι άρχισε να συνειδητοποιεί τι ήθελε πραγματικά.

Σήμερα, η κύρια ασχολία της είναι ένα τζιν εμπνευσμένο από το κρασί που λάνσαρε με τον αδερφό της Άλεξ, ονόματι Renais, ενώ ασχολείται και με τη σκηνοθεσία. Πέρυσι, η Γουάτσον όχι μόνο πρωταγωνίστησε σε μια ταινία μικρού μήκους για την προώθηση αρώματος γνωστής εταιρείας, αλλά επίσης το έγραψε, το σκηνοθέτησε και το αφηγήθηκε. Η ίδια το χαρακτήρισε ως μια «πολύ» μεγάλη στιγμή και ανήγγειλε και τη σκηνοθεσία ενός μουσικού βίντεο για κάποιον που «σίγουρα θα έχουμε ακούσει».

Ωστόσο, αν είστε φαν της ηθοποιού δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πολύ, καθώς η Έμα πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική στο μέλλον.

«Είμαι χαρούμενη που κάθομαι και περιμένω το επόμενο σωστό πράγμα. Μου αρέσει αυτό που κάνω», εξήγησε. «Βρίσκω έναν τρόπο να το κάνω όπου δεν χρειάζεται να χωρίσω τον εαυτό μου σε διαφορετικά πρόσωπα και ανθρώπους. Απλώς δεν θέλω να μπαίνω πλέον σε αυτόματη λειτουργία σαν ρομπότ», κατέληξε.



