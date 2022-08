Έμα Γουάτσον: Η Ερμιόνη του Χάρι Πότερ μεγάλωσε – Με κοντό μαλλί στη νέα καμπάνια της Prada

Η Έμα το 1999, ξεκίνησε το κάστινγκ για την ταινία "Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος" - Σήμερα είναι μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς ενώ ξεκίνησε συνεργασία με τον οίκο υψηλής ραπτικής Prada

Η Έμα Σάρλοτ Ντουέρ Γουάτσον, γεννήθηκε 15 Απριλίου 1990 και σε πολύ νεαρή ηλικία έγινε γνωστή με τον ρόλο της ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ στη σειρά των ταινιών Χάρι Πότερ.

Σήμερα η 32χρονη Έμα συνεχίζει την εντυπωσιακή καριέρα της ως το νέο πρόσωπο της Prada για την καμπάνια της οποίας έκοψε κοντά τα πλούσια μαλλιά της αναβιώνοντας το εμβληματικό στυλ pixie.

Η ηθοποιός του Χάρι Πότερ - η οποία εθεάθη για τελευταία φορά με μακριά μαλλιά στις 6 Αυγούστου – εντυπωσιάζει στις καλλιτεχνικές φωτογραφίες που τράβηξε η Harley Weir για το επερχόμενο άρωμα Paradoxe της εταιρείας Prada.

Η Έμα αποπνέει σιγουριά ποζάροντας στον φωτογραφικό φακό, φορώντας ένα πορτοκαλί φόρεμα και ασημένια κρεμαστά σκουλαρίκια Prada Symbole.

Σε μια άλλη φωτογραφία, φοράει ένα σκούρο καφέ δερμάτινο μπουφάν και αφήνει το πρόσωπό της να τραβήξει τα βλέμματα.

Η Έμα το 1999, ξεκίνησε το κάστινγκ για την ταινία Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (Harry Potter and the sorceres's Stone), την κινηματογραφική προσαρμογή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Βρετανίδας συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Οι υπεύθυνοι του κάστινγκ εντόπισαν τη Γουάτσον μέσω του δασκάλου υποκριτικής της στην Οξφόρδη και οι παραγωγοί εντυπωσιάστηκαν από την αυτοπεποίθησή της.

Μετά από οχτώ οντισιόν, ο παραγωγός Ντέιβιντ Χέιμαν ανακοίνωσε στη Γουάτσον και στους Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ ότι κέρδισαν τους ρόλους των Ερμιόνη Γκρέιντζερ, Χάρι Πότερ και Ρον Ουέσλι αντίστοιχα. Η Ρόουλινγκ υποστήριξε τη Γουάτσον από την πρώτη της δοκιμή στην οθόνη

Η κυκλοφορία της ταινίας Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (ταινία) το 2001 αποτέλεσε το ντεμπούτο της Γουάτσον στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία έσπασε το ρεκόρ του καλύτερου εισπρακτικά ανοίγματος ταινίας και αποτέλεσε την πιο εμπορική ταινία του 2001.

Οι τρεις πρωταγωνιστές έλαβαν θετικές κριτικές για τις ερμηνείες τους, με την ερμηνεία της Γουάτσον να ξεχωρίζει. Η εφημερίδα The Daily Telegraph σχολίασε την ερμηνεία της ως «αξιοθαύμαστη», και η ιστοσελίδα IGN ανέφερε ότι η Γουάτσον «έκλεψε την παράσταση».

Η Γουάτσον ήταν προτεινόμενη για πέντε βραβεία για την ερμηνεία της, κερδίζοντας τελικά το Βραβείο Young Artist Καλύτερης Νεαρής Ηθοποιού.

Ένα χρόνο αργότερα, πρωταγωνίστησε ξανά ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ στην ταινία Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά (Harry Potter and the Chamber of Secrets), τη δεύτερη προσθήκη στη σειρά. Οι κριτικοί σχολίασαν θετικά τις ερμηνείες των τριών πρωταγωνιστών. Η εφημερίδα Los Angeles Times ανέφερε ότι η Γουάτσον και οι συμπρωταγωνιστές της ωρίμασαν στο διάστημα μεταξύ των δύο ταινιών, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Times επέκρινε το σκηνοθέτη Κρις Κολόμπους λέγοντας ότι «υπο-απασχόλησε» το πολύ διάσημο στο κοινό χαρακτήρα της Γουάτσον.

Η Γουάτσον έλαβε το Βραβείο Otto από το γερμανικό περιοδικό Bravo για την ερμηνεία της.