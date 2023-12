Ο Μπεν Στίλερ ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο μετά από έξι χρόνια

Ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Στίλερ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία Nutcrackers του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν

Ο Μπεν Στίλερ επιστρέφει στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία εδώ και πάνω από έξι χρόνια, συμμετέχοντας στην δραμεντί Nutcrackers.

Σύμφωνα με το Deadline τα γυρίσματα γίνονται στο Οχάιο υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, σκηνοθέτη του πολυσυζητημένου The Exorcist: Believer. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του εργασιομανούς Μάικ (Στίλερ), ο οποίος βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται καθώς ταξιδεύει στην επαρχία του Οχάιο για να φροντίσει τους τέσσερις ανιψιούς του όταν οι γονείς τους σκοτώνονται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ωστόσο, το τριήμερο γρήγορα μετατρέπεται σε πολύ μεγαλύτερη παραμονή για τον Μάικ, καθώς συνειδητοποιεί -μετά από βδομάδες χάους- ότι «δεν χρειάζεται να τους βρει ένα σπίτι, μόλις του βρήκαν εκείνοι!».

Εκτός από πρωταγωνιστής, ο Στίλερ έχει αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας μέσω της εταιρείας του Red Hour Films.



Περισσότερες πληροφορίες για την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, όσο και για το υπόλοιπο καστ, δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.



Γνωστός για τη δουλειά του στις ταινίες Zoolander και the Night at the Museum του 2001, ο Στίλερ εμφανίστηκε πρόσφατα σε ένα καμέο στην ταινία του 2022 Bros. Οι τελευταίοι του πρωταγωνιστικοί ρόλοι ήταν το 2017, όταν εμφανίστηκε στα The Meyerowitz Stories και Brad's Status.

Ο ηθοποιός βρίσκεται επίσης και πίσω από την κάμερα, ως σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς Severance της Apple TV+.



