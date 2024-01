Το Ντοκιμαντέρ «On the Other Side», βουλγαρικής παραγωγής, αποσπά διεθνές βραβείο

Το ντοκιμαντέρ είναι σκηνοθεσίας Νικολάι Ρουσάκιεφ

Το βουλγαρικής παραγωγής ντοκιμαντέρ με τίτλο «On the Other Side» απέσπασε το βραβείο της κατηγορίας ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους στη χειμερινή έκδοση 2023/24 των αμερικανικών βραβείων Best Film Awards.

Το ντοκιμαντέρ έχει συμμετάσχει σε άλλα 20 διεθνή φεστιβάλ, αλλά το συγκεκριμένο βραβείο που απέσπασε είναι το πιο υψηλού κύρους.

Το ντοκιμαντέρ είναι σκηνοθεσίας Νικολάι Ρουσάκιεφ που έκανε μαζί με τον δημοσιογράφο Μαρτίν Γκεόργκιεφ και κινηματογραφήθηκε τον Απρίλιο του 2023.

Η ντοκιμαντέρ είναι μια αφήγηση διάρκειας μίας ώρας από την παραμονή διάρκειας δύο εβδομάδων του δημοσιογράφου στη Μόσχα, στο Ντονέτσκ, στη Μαριούπολη και στην Αγία Πετρούπολη.