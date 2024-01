Νέα παράσταση για τη Νατάσσα Μποφίλιου: Έρχεται κάθε Σάββατο στο VOX

Από το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, «Κάτι Καίγεται» στο VOX. Mια νέα παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Νατάσσας Μποφίλιου

Τέσσερα χρόνια μετά την Εποχή του Θερισμού και τις μεγάλες συγκινήσεις που προσέφερε, η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφει στο VOX, μπαίνει σε νέα φλεγόμενη τροχιά και παρουσιάζει με ενθουσιασμό τα πολυαναμενόμενα ολοκαίνουργια τραγούδια που έφτιαξαν για εκείνη ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.



Το «Κάτι Καίγεται», που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο χρόνο, σύγχρονο και δυναμικό, λυτρωτικό και μυστηριώδες, εγκαινιάζει τη νέα δημιουργική περίοδο της καλλιτεχνικής ομάδας που έχει κερδίσει την καρδιά του κοινού και υπόσχεται ακόμη μια φορά να ενθουσιάσει τους πιστούς ακροατές της.



Από το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στο VOX





VOX

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 16

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210.3475900



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Α ζώνη 35€

Β ζώνη 30€

Γ ζώνη 25€

Δ ζώνη 20€

Ε ζώνη 20€

Bar Όρθιων 15€



Προπώληση εισιτηρίων: more.com



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ: ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



ΜOYΣΙΚΟΙ:

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ πιάνο

ΑΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ τσέλο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ηλεκτρικό μπάσο / synth bass

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΣ τύμπανα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ κιθάρες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ σοπράνο σαξόφωνο, άλτο σαξόφωνο, πλήκτρα

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΠΟΥΝΗΣ τρομπέτα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΜΡΙΣΤΣΑΚ τρομπόνι



ΦΩΝΗΤΙΚΑ:

ΛΗΤΩ ΑΜΠΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΑ ΛΕΩΝΗ | STEVE BEKAS



ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΩΝ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ

VIDEO: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΕΥΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΣΑΣΑ ΧΑΡΑΡΑ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΗΛΙΑΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ ΒΙΝΟΣ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ BACK VOCALS: ΛΗΤΩ ΑΜΠΑΤΖΗ

CUSTOM DESIGN FOR ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: INNA MANOLI

CUSTOM DESIGN FOR WOMEN & MEN: ARISTOTELI BITSIANI



ARTWORK: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΛΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΓΟΥΛΗΣ



ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΑΓΔΑ ΓΩΓΟΥΒΙΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ - ΧΑΡΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PROSPERO / ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ - MK GROUP of COMPANIES / ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

MANAGEMENT: PROSPERO