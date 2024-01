Μάρτιν Σκορσέζε: Μάθαμε πότε ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας για τον Ιησού

Τα γυρίσματα της ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Ιησού, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο

Ο Μάρτιν Σκορτσέζε -όπως είναι ήδη γνωστό- ετοιμάζει νέα ταινία για τον Ιησού και παρόλο που δεν έχουν ανακοινωθεί πολλές λεπτομέρειες (π.χ. για το καστ), ο σκηνοθέτης αποκάλυψε το πότε σχεδιάζει να ξεκινήσει τα πρώτα γυρίσματα του νέου πρότζεκτ.

Μιλώντας πρόσφατα στο περιοδικό America για το νέο του πρότζεκτ και γιατί θέλει να κάνει ακόμα μια ταινία για τον Ιησού μετά το The Last Temptation of Christ (1988), ο Σκορσέζε είπε ότι μια συζήτηση που είχε με τον Πάπα Φραγκίσκο τον έκανε να σκεφτεί πώς να παρουσιάσει τον Ιησού σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Επίσης, ανέφερε ότι ελπίζει να ξεκινήσει σύντομα τα γυρίσματα της ταινίας.



«Σκέφτομαι όσα έγραψε ο Πάπας Φραγκίσκος και στην ιδέα να κάνουμε τον Ιησού προσβάσιμο, όχι να τον τοποθετήσουμε σε έναν τοίχο, σε έναν πίνακα ή σε βιτρό», είπε ο σκηνοθέτης. «Ο Ιησούς βρίσκεται μαζί μας τώρα, εδώ ακριβώς στην αίθουσα καθώς μιλάμε. Εστιάζουμε στο ποιος ήταν και συνεχίζει να είναι στη ζωή μας. Ως εκ τούτου, σκέφτομαι μια ταινία που μπορεί να είναι εν μέρει σύγχρονη, εν μέρει αρχαία, δεν είμαι σίγουρος. Καταλήξαμε σε ένα σενάριο, εγώ και ο [μακροχρόνιος συνεργάτης του] Κεντ Τζόουνς. Ελπίζω να ξεκινήσω μερικά γυρίσματα τον Απρίλιο».

Ο Σκορσέζε συνέχισε λέγοντας ότι η ταινία του δεν πρόκειται να είναι μια «συνηθισμένη αφήγηση» της ζωής του Ιησού, λέγοντας εν μέρει θα βασίζεται στο βιβλίο A Life of Jesus του Shūsaku Endō (Σουσάκου Έντο), το οποίο ασχολείται με τον Χριστό και πώς σχετίζεται με τις ζωές των ανθρώπων στις μέρες μας.

«Αλλά δεν πρόκειται να είναι μια συνηθισμένη, ευθεία αφήγηση της ζωής του Ιησού με κανέναν τρόπο», είπε ο Σκορσέζε. «Θα είναι κάτι που θα μας κάνει να σκεφτόμαστε τον Ιησού στο παρόν. Και μάλιστα με διαφορετικό τρόπο. Κάποια από αυτά θα βασίζονται σε όσα έγραψε ο Shūsaku Endō στο βιβλίο του A Life of Jesus. Σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον πώς μια ασιατική σκοπιά μας κάνει να δούμε τον Ιησού με άλλο τρόπο και πώς σχετίζεται με τη ζωή μας τώρα. Και πώς θα είναι πάντα στο επίκεντρο της ζωής μας».



Όπως είχε πει σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, «Προσπαθώ να βρω έναν νέο τρόπο για να το κάνω πιο προσιτό», προσθέτοντας ότι η ταινία θα δημιουργήσει μια πιο διαχρονική αίσθηση. Σημείωσε επίσης ότι σχεδιάζει να έχει διάρκεια περίπου 80 λεπτών.



