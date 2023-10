The Wager: O Λεονάρντο ΝτιΚάπριο ναυαγεί ξανά στη νέα ταινία του Σκορσέζε

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει τη νέα του ταινία με πρωταγωνιστή -ξανά- τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Όσο εμείς περιμένουμε την πρεμιέρα του Killers of the Flower Moon, του Μάρτιν Σκορσέζε, ο εμβληματικός σκηνοθέτης αποκάλυψε στους Times, το νέο του πρότζεκτ με πρωταγωνιστή ξανά τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.



Mετά την πρώτη τους συνάντηση στις Συμμορίες της Νέας Υόρκης, οι δυο τους συναντιούνται σε μια -ακόμη- ταινία εποχής με τίτλο The Wager, βασισμένη σε ένα ακόμα βιβλίο του Ντέιβ Γκραν (The Killers of the Flower Moon) και συγκεκριμένα το The Wager: A Tale of Shipwreck, Muntiny and Murder.



Κάπως έτσι, η επερχόμενη ταινία κλείνει το μάτι στο εισπρακτικό φαινόμενο Ο Τιτανικός, καθώς ο αγαπημένος Λίο θα βρεθεί σε ένα ακόμη… ναυάγιο. Το μυθιστόρημα του Γκραν εξιστορεί μια ιστορία ναυαγίου, ανταρφίας και φόνου, ξεδιπλώνοντας τα πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στο πλήρωμα του HMS Wager, ενός πλοίου του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού που ναυάγησε σε ένα έρημο νησί το 1741 στα ανοιχτά της σημερινής Χιλής.



Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ρόλος του Ντι Κάπριο στην ταινία, αλλά είναι πιθανό να υποδυθεί τον Κάπτεν Ντέιβιντ Τσιπ. Αφού περιπλανήθηκε στο νησί, μεγάλο μέρος του πληρώματος του Τσιπ στασίασε εναντίον του, εγκαταλείποντας αυτόν και αρκετούς από τους πιστούς του ναυτικούς σε αυτό που στη συνέχεια θα γινόταν γνωστό ως Wager Island.



Μέχρι να μάθουμε περισσότερα για το The Wager, εμείς ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε το Killers of the Flower Moon που κάνει πρεμιέρα στα σινεμά την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου.



Διαβάστε επίσης





O Μάρτιν Σκορσέζε τα βάζει ξανά με τη Marvel: «Kίνδυνος για τον πολιτισμό μας»

«Killers Of The Flower Moon»: Τελικό τρέιλερ για τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε

Το «Killers Of The Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε στις 29ες Νύχτες Πρεμιέρας