«Killers Of The Flower Moon»: Τελικό τρέιλερ για τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε

Στη νέα του ταινία ο Μάρτιν Σκορσέζε συναντάει ξανά τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας του Μάρτιν Σκορτσέζε «Killers Of The Flower Moon» στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυκλοφόρησε από την Paramount Pictures και την Apple το τελικό τρέιλερ.

Αυτή τη φορά είναι εστιασμένο περισσότερο στους χαρακτήρες του Λεονάρντο Ντι Κάπριο ο οποίος υποδύεται τον Ernest Burkhart, έναν κάτοικο της Οκλαχόμα που είναι παντρεμένος με την Mollie Kyle (Λίλι Γκλάντστοουν), μια ιθαγενή που έχει κληρονομήσει μία τεράστια περιουσία πετρελαίου και του Ρόμπερτ Ντε Νίρο ο οποίος υποδύεται τον θείο του, William Hale, έναν γαιοκτήμονα που εμπλέκεται στη συνωμοσία για την κλοπή της γης των Ινδιάνων Οσέιτζ.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Μάρτιν Σκορτσέζε και του Έρικ Ροθ βασισμένο στο ομότιτλο μπεστ σέλερ του Ντέιβιντ Γκραν. Αφηγείται την αληθινή ιστορία των μαζικών δολοφονιών των Ινδιάνων Οσέιτζ στην Οκλαχόμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Σύμφωνα με το «Τhe Film Stage» η ταινία η οποία είναι γυρισμένη κυρίως στην Οκλαχόμα ξεκινά και τελειώνει με τελετές της φυλής η πρώτη για τον θάνατο και η άλλη για τη ζωή.

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Τζέσι Πλέμονς, Τάντου Κάρντιναλ, Τζον Λίθγκοου, Μπρένταν Φρέιζερ και Λούις Καντσέλμι.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου απέσπασε παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας εννέα λεπτών και διθυραμβικές κριτικές το «Killers Of The Flower Moon» θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου στις αρχές Οκτωβρίου. Αναμένεται στους κινηματογράφους στις 20 Οκτωβρίου και στην συνέχεια στο Apple TV+.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ



