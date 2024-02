«Back to Black»: Η ταινία για τη ζωή της Amy Winehouse έχει επίσημο τρέιλερ

H βιογραφική ταινία για τη ζωή της Amy Winehouse θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο

To Studiocanal αποκάλυψε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Back to Black» που καταγράφει τη ζωή της δημοφιλούς τραγουδίστριας Amy Winehouse. Την εμβληματική καλλιτέχνιδα θα ενσαρκώσει η Μαρίσα Αμπέλα, η οποία αναμένεται να συγκινήσει όλους τους φαν της Amy.



Η βιογραφική ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Απριλίου. Καταγράφει την καριέρα της τραγουδίστριας από τα πρώτα της βήματα στην underground μουσική σκηνή του Λονδίνου μέχρι την ταχεία άνοδό της σε παγκόσμια σούπερ σταρ και τη μάχη με τους δαίμονές της που δυστυχώς τη νίκησαν...

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον, σε σενάριο του Βρετανού συγγραφέα Ματ Γκρίνχαλγκ.

Σύμφωνα με το Studiocanal η ταινία θα περιλαμβάνει πολλά από τα επιτυχημένα τραγούδια της Winehouse που ηχογραφήθηκαν και ερμηνεύτηκαν στην ταινία από την Αμπέλα.

«Τη στιγμή που κοίταξε τον φακό στην πρώτη της ακρόαση, ήξερα ότι ήταν η τέλεια ηθοποιός για να υποδυθεί την Amy Winehouse», είπε η Τέιλορ-Τζόνσον. «Έβαλε τεράστια δουλειά και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και εκπαιδεύτηκε καθημερινά για ώρες ώστε να μπορεί να τραγουδά σε όλη την ταινία. Δεν υποδύεται την Έιμι, την ζει», συμπλήρωσε η σκηνοθέτις.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζακ Ο'Κόνελ, Έντι Μάρσαν και Λέσλι Μάνβιλ.

Η Amy Winehouse «έφυγε» από την ζωή στις 23 Ιουλίου του 2011. Το αγαπημένο της τραγούδι «So Far Away» της Κάρολ Κινγκ την συνόδεψε στην τελευταία της κατοικία, με τους φίλους και τους συγγενείς της να της το τραγουδούν. Ήταν μόλις 27 ετών.



