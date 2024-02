Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Βρανά και Τσουβέλας υπό τους ήχους του Bob Marley

Τζωρτζίνα Ντούτση

Παραστάσεις με μπόλικο χιούμορ από Αλέξανδρο Τσουβέλα και Κατερίνα Βρανά, μεγάλες συναυλίες με τραγούδια του Νίκου Μωραΐτη και πλήθος γνωστών καλλιτεχνών, η βιογραφική μουσική ταινία για την καριέρα και τη (σύντομη) ζωή του Μπομπ Μάρλεϊ και η δεύτερη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Λουδοβίκου των Ανωγείων πρωταγωνιστούν στις επιλογές της εβδομάδας.

Μουσική

Νίκος Μωραΐτης: Εκατό φορές κομμάτια, Christmas Theater



Ο Νίκος Μωραΐτης είναι ο πολυγραφότερος και με τις περισσότερες επιτυχίες στιχουργός της εποχής μας. Μας συστήθηκε δισκογραφικά το 1997, με τον δίσκο «Τα Χάρτινα» της Δήμητρας Γαλάνη, και έκτοτε μας έχει χαρίσει εκατοντάδες αγαπημένα τραγούδια.

Τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στο Christmas Theater θα ζήσουμε στιγμές μοναδικές σε μια συναυλία με τα τραγούδια του Νίκου Μωραΐτη. Τραγουδούν αλφαβητικά: Δήμητρα Γαλάνη, Γλυκερία, Στάθης Δράκος, Κώστας Μακεδόνας, Ρένα Μόρφη, Γιώτα Νέγκα, Mαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Αντώνης Ρέμος, Μιχάλης Χατζηγιάννης.



Σόνια Θεοδωρίδου: Alma Latina,

Η αξεπέραστη λυρική ερμηνεία της Σόνιας Θεοδωρίδου, ρίχνει νέο φως και δυναμική, πάνω σε ένα προσεγμένο ρεπερτόριο, αγαπημένων τραγουδιών. Η ίδια η Σόνια Θεοδωρίδου μας δίνει το "στίγμα" της βραδιάς: «Alma Latina, ένα ρεσιτάλ για τα πάθη του έρωτα. Κάθε τραγούδι, μια διαφορετική ιστορία». Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.

Θέατρο

Κατερίνα Βρανά, Arch Club Live Stage

Η Κατερίνα Βρανά ξαναχτυπά στο Arch Club Live Stage με την «Ντερμπεντέρισσα», προσθέτοντας 3 extra παραστάσεις. Εθιστικά αστεία και πιο τρυφερή από ποτέ. Όσοι την είδατε, ξέρετε. Όσοι δεν την είδατε ακόμη, τι περιμένετε; Σπεύσατε να κλείσετε το εισιτήριο για μια τέλεια βραδιά. Παράταση παραστάσεων 25 Φεβρουαρίου, 3 και 10 Μαρτίου.



Αλέξανδρος Τσουβέλας, Major Seven

Την Τρίτη 20 και 27 Φεβρουαρίου, το Major Seven υποδέχεται τον ανεξάντλητο stand up comedian Αλέξανδρο Τσουβέλα που θα παρουσιάσει μία κυριολεκτικά συλλεκτική παράσταση με τα best of κείμενα της πολυετούς πορείας του, εμπλουτισμένα με προσωπικά του βιώματα και με άλλες τόσες ιστορίες απείρου κάλλους!

Ο Πατέρας, Σύγχρονο Θέατρο



«Ο Πατέρας» σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη με πρωταγωνιστές την Ιωάννα Παππά και τον Περικλή Μουστάκη.

Ο Αντρέ, ο πατέρας, πάσχει από άνοια και αρνείται να δεχτεί τις νοσοκόμες που προσλαμβάνει η κόρη του για να τον φροντίζουν. Καθώς προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη νέα του κατάσταση, αρχίζει να αμφισβητεί τους αγαπημένους του, την πραγματικότητα γύρω του, ακόμα και το ίδιο το μυαλό του. Η κόρη του από την άλλη μεριά αναζητά τις δικές της ισορροπίες στη ζωή της, προσπαθώντας παράλληλα να ανταποκριθεί στο καθήκον της να φροντίσει τον ηλικιωμένο της πατέρα.

Η μεταβαλλόμενη πραγματικότητα στο σπίτι, θα ειδωθεί από την οπτική γωνία του πατέρα, οδηγώντας τον θεατή σε μια διττή εμπειρία, αφενός της σύγχυσης του μεταξύ συναίσθησης της πραγματικότητας και διαστρεβλωμένων εντυπώσεων και αφετέρου εκείνης των κωμικοτραγικών στιγμών που συνεπάγονται.

Ο Φλοριάν Ζελέρ έγραψε το έργο το 2012, το οποίο απέσπασε βραβεία και διθυραμβικές κριτικές σε Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες όπως εν γένει όπου και αν ανέβηκε. Μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 2020, σε σενάριο και σκηνοθεσία του ίδιου του Ζελέρ, με πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς, που απέσπασε Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του, ενώ η ίδια η ταινία είχε έξι υποψηφιότητες.

Παραστάσεις: Τετάρτη 18.15, Πέμπτη 21.00, Σάββατο 21.15, Κυριακή 18.00.



Ρούντολφ Νουρέγιεφ: Άλμα Προς την Ελευθερία, Ελληνικός Κόσμος - Θέατρον



Η καλύτερη παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, του σπουδαιότερου χορευτή του 20ού αιώνα, έρχεται στον «Ελληνικό Κόσμο».

Η παράσταση «φαινόμενο» για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλον τον κόσμο, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής της περιοδείας! Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ από το Εθνικό Μπαλέτο της Τσεχίας.

Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 στο «Θέατρον» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Σινεμά

Bob Marley: One Love



Η ταινία είναι ένας ύμνος στη ζωή και τη μουσική ενός ειδώλου που ενέπνευσε γενεές με το μήνυμα αγάπης και ενότητας που πρέσβευε. Για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, ανακαλύψτε την δυνατή ιστορία υπέρβασης της διαφορετικότητας και το ταξίδι πίσω από την επαναστατική του μουσική. Μια παραγωγή σε συνεργασία με την οικογένεια του Marley.

Βιβλίο

Το αστέρι του διαβόλου, Jo Nesbo

Το σκηνικό: Όσλο. Ένα ασφυκτικά ζεστό καλοκαίρι.



Ο γρίφος: Πέντε οι ακμές του αστεριού, πέντε τα δάχτυλα του χεριού και κάθε πέντε μέρες ένα νέο θύμα. Η πρώτη δολοφονημένη γυναίκα είχε ένα δάχτυλο λιγότερο και κάτω από το βλέφαρό της ένα κόκκινο διαμάντι στο σχήμα αστεριού. Ένα δαχτυλίδι με το ίδιο αστεροειδές κόκκινο διαμάντι στολίζει το κομμένο δάχτυλο της δεύτερης γυναίκας. Και οι φόνοι συνεχίζονται…



Ο επιθεωρητής: Θολωμένος από το ποτό, υπό δυσμένεια στην υπηρεσία του, ο Χάρι Χόλε θα κληθεί να λύσει τον γρίφο μαζί με τον συνάδελφό του και προσωπικό του εχθρό Τομ Βόλερ για τον οποίο υποψιάζεται ότι είναι μπλεγμένος σε βρόμικες ιστορίες.

Στην αναζήτηση της αλήθειας, ο Χόλε θα βρεθεί κυνηγημένος και θα αναγκαστεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις για το επαγγελματικό του μέλλον.



To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Μην χάσετε

Ο τραγουδοποιός και ζωγράφος, Λουδοβίκος των Ανωγείων ανοίγει τη νέα «μποέμ» εποχή της genesis gallery με την έκθεση «Ιχνηλατώντας στο Φως». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ.



Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων σημειώνει: «Η μνήμη αυτό το φιλοδώρημα του χρόνου που φέρει τη δυνατότητα να διηγηθεί την παρελθούσα ιστορία των Οικείων αντικειμένων. Έργα «Προσωπογραφίες». Με τόσα βλέμματα, τόσα αγγίγματα παίρνουν δικαιώματα έμψυχων.

Με κάποιο τρόπο μετείχαν των συναισθημάτων μας μια λάμπα που «ιχνηλατεί στο φως» όπως ένα κερί που υποφωτίζει τις πολύτιμες αναμνήσεις μας».

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00 η Sianti Gallery εγκαινιάζει την ατομική έκθεση της Σοφίας Φωτιάδου με τίτλο «Out of the box _ Fearless».



Μία έκθεση, όπου διερευνά ανθρώπινα θέματα που αποδίδονται με μία άλλη πρωτότυπη ζωγραφική γλώσσα: η επιλογή μεταξύ (του «φαίνεσθαι» και του «είναι») ορθολογισμού και παράλογου, τα ζητήματα της αλήθειας και της επιθυμίας αλλά και η τιθάσευσή της και κυρίως η πνευματική ποιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο αινιγματικός κόσμος της Φωτιάδου αποτελείται από θαυμαστά και παράξενα πρόσωπα αναμφισβήτητα ιδιόμορφα, που κινούνται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.



