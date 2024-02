Ο Πολ Μέσκαλ λέει ότι «παλεύει με μπαμπουίνους» στο σίκουελ του «Μονομάχου»

O Πολ Μέσκαλ θα είναι ο πρωταγωνιστής του «Μονομάχου 2»

Ο Πολ Μέσκαλ μίλησε για το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Μονομάχου (Gladiator), επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει μια σκηνή στην οποία «παλεύει με μπαμπουίνους»!

Ο Ιρλανδός ηθοποιός έκανε τις δηλώσεις για την επερχόμενη ταινία στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA, όπου ήταν υποψήφιος για το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στο All Of Us Strangers.

Μιλώντας στον Άλεξ Ζέιν για την εμπειρία των γυρισμάτων του Μονομάχου είπε: «Ήταν απίστευτο, απόλυτη τιμή. Ο Ρίντλεϊ [Σκοτ] είναι ο βασιλιάς, ειδικά σε αυτό το είδος και σε τέτοια κλίμακα ταινίας».

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος και περήφανος για τη δουλειά που κάναμε μαζί», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Ζέιν αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν ήθελε να του ζητήσει spoilers, με τον Μέσκαλ να του απαντά γελώντας «Και δεν θα πάρεις κανένα».

Επίσης, ο Ζέιν ρώτησε τον ηθοποιό αν αληθεύουν οι φήμες ότι ο χαρακτήρας του Μέσκαλ παλεύει με μπαμπουίνους σε μια σκηνή της ταινίας. «Λοιπόν, ο Ρίντλεϊ είπε ότι παλεύω με μπαμπουίνους, οπότε δεν πρόκειται να μπω σε μπελάδες γι' αυτό. Λοιπόν ναι!» απάντησε αινιγματικά.

Εκτός από τον Μέσκαλ, στο καστ της συνέχειας του Μονομάχου, συμμετέχουν ακόμα οι Πέδρο Πασκάλ και Ντένζελ Ουάσιγκτον.

Ο Μέσκαλ θα αναλάβει το ρόλο του Lucius, ο οποίος είναι ανιψιός του Maximus που έπαιξε ο Ράσελ Κρόου.



Μιλώντας στο βρετανικό Esquire, ο Μέσκαλ αποκάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Κρόου σχετικά με το ρόλο που θα υποδυθεί. Όπως εξήγησε, ο χαρακτήρας του είναι τόσο «εντελώς ξεχωριστός» από τον Κρόου που δεν θα υπήρχαν πολλά να συζητήσουν οι δυο τους. «Δεν ξέρω τι θα συζητούσαμε», είπε ο Μέσκαλ. «Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να ακούσω τις ιστορίες του από τα γυρίσματα, αλλά ο χαρακτήρας είναι εντελώς ξεχωριστός» πρόσθεσε.



